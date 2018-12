Un tour du chapeau de Danault malmène les Knights

Danault a créé l'égalité avec 1 : 25 à faire avant de voir Byron marquer du revers à la suite d'une passe de Max Domi après 1 : 59 de jeu en période supplémentaire.

Le sommaire du match

« (Danault) a joué tout un match, a reconnu l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Il était déçu d'avoir été sur la patinoire pour deux buts contre. Il se sentait un peu coupable, mais ces choses-là arrivent avec les responsabilités qu'il a. J'ai aimé sa réponse. »

Domi, Brendan Gallagher et Tomas Tatar ont récolté deux aides chacun pour le Canadien (19-13-5), qui a ainsi gagné deux des trois premiers matchs de son voyage de six. Carey Price a effectué 23 arrêts.

Brandon Pirri, deux fois, et Jonathan Marchessault ont touché la cible pour les Golden Knights (20-15-3), qui avaient gagné leurs six matchs précédents à domicile. William Karlsson et Brayden McNabb ont amassé chacun deux aides et Marc-André Fleury a repoussé 43 lancers.

« C'est une équipe qui te force à jouer à ton meilleur, a dit Julien au sujet des Golden Knights. Ils sont difficiles à battre à domicile et si nous n'avions pas été à point ce soir, le résultat aurait été très différent. Je crois que nous avons disputé un de nos meilleurs matchs depuis longtemps. »

Le défenseur David Schlemko et l'attaquant Charles Hudon avaient été exclus de la formation du Tricolore au profit de Brett Kulak et Nicolas Deslauriers.

Max Pacioretty était absent du côté des Golden Knights en raison d'une blessure subie lundi, face aux Blue Jackets de Columbus.

Le Canadien reprendra le collier le vendredi 28 décembre, quand il rendra visite aux Panthers de la Floride. Il fera un arrêt le lendemain à Tampa Bay pour y affronter le Lightning, avant de conclure son voyage du temps des Fêtes le 31 décembre en affrontant les Stars de Dallas.

Le dernier mot au Canadien

Danault a donné le ton à la rencontre en ouvrant la marque après seulement 3 : 40 de jeu, complétant un bel échange en entrée de zone avec Tatar et Gallagher.

Fleury a gardé les siens dans le coup par la suite, frustrant notamment Artturi Lehkonen et Byron en échappée.

Dominés jusque-là, les Golden Knights ont trouvé le moyen de rentrer au vestiaire avec une égalité de 1-1 au score grâce à Pirri. Ce dernier a profité d'un retour pour faire bouger les cordages.

Marchessault a placé les Golden Knights en avant après 4 : 52 de jeu en deuxième période. Le tir de la pointe de McNabb a atteint un joueur devant le filet et Marchessault a récupéré le disque avant de battre Price, qui n'a pas été en mesure de suivre le jeu en raison de la circulation devant lui.

Danault a toutefois répliqué 3 : 18 plus tard, déviant un tir de la pointe de Jordie Benn. Même si Danault semblait avoir touché au disque plus haut que la hauteur permise, les arbitres ont accordé le but puisque les angles sur les reprises ne permettaient pas de conclure hors de tout doute que le but devait être refusé.

Pirri a relancé les Golden Knights avec 6 : 00 à jouer au deuxième vingt, quand il a pu se présenter seul devant Price, qu'il a battu d'un tir entre les jambières.

Byron a obtenu une occasion en or de créer l'égalité avant la fin de la période, mais sa déviation sur un tir-passe de Mike Reilly est passée à travers la zone du gardien sans franchir la ligne des buts.

Le Canadien a obtenu un avantage numérique à mi-chemin du dernier engagement et Tatar a lui aussi raté un filet ouvert.

Danault a finalement créé l'égalité avec 1 : 25 à faire, après que Price eut été remplacé par un attaquant supplémentaire. Byron a ensuite tranché en glissant la rondelle entre les jambes de Fleury.