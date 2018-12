Mikko Koivu évite le pire

***

BOUDREAU CHOQUÉ

Bruce Boudreau était d'humeur massacrante, hier. Ses joueurs y ont goûté en étant conviés à plusieurs exercices exténuants de patinage, en début et en fin de séance. Et les médias, eux, ont eu droit à des réponses courtes dénuées de longues explications. Le Wild s'est fait rosser 7-2 par les Oilers d'Edmonton vendredi et l'équipe serait exclue des séries éliminatoires si elles commençaient aujourd'hui. « Si les gars ne sont pas prêts à travailler fort après une défaite de 7-2, on a des problèmes, a déclaré Boudreau. On a perdu cinq de nos six derniers matchs, mais c'est la première fois qu'on se fait battre d'une telle façon. J'espère que ce sera un signal d'alarme pour nos joueurs. »

***

LA BÊTE NOIRE

On ne sait pas si ça l'aidera à retrouver le droit chemin, mais le Wild a le numéro du Canadien depuis quelques années. Le Wild a en effet enlevé ses sept derniers duels contre le CH. Les trois derniers : des bastonnades de 3-0, 6-3 et 7-1. L'ancienne gloire du Canadien Devan Dubnyk affiche conséquemment des statistiques enviables contre Montréal : fiche de 7-1-1, moyenne de 2,21 et efficacité de ,929. Dubnyk a toutefois été envoyé aux douches après huit minutes, dimanche, victime de trois buts sur six tirs. Boudreau n'a pas voulu confirmer l'identité de son gardien pour ce soir.