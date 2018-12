Gary Bettman déçu de la situation à Ottawa

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey déplore toutefois que le projet dans sa mouture actuelle se meure.

« Je dirais que je suis davantage déçu de la façon dont tout ça s'est joué, a-t-il déclaré lors de la réunion du Bureau des gouverneurs, lundi. Mais se sont des dossiers délicats. »

Le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, poursuit son partenaire d'affaires John Ruddy pour 700 millions au sujet du projet de développement des plaines LeBreton, des terrains de la couronne situés à l'ouest de la Colline du Parlement, à Ottawa.

Le groupe de Melnyk, Capital Sports Management, a intenté des procédures contre Ruddy, le président de Trinity Development Group, le 23 novembre. Il tente d'obtenir compensation pour cette « opportunité conjointe ratée ».

Les documents indiquent que les deux groupes n'ont pu conclure d'entente et qu'il y avait « un certain nombre de ruptures de contrat découlant toutes de conflits d'intérêts, qui ont directement mené à l'échec du projet ».

Les Sénateurs évoluent au Centre Canadian Tire, situé à environ 25 km à l'ouest du centre-ville d'Ottawa, depuis 1996. Les assistances ont considérablement chuté ces dernières années, à un point tel que des matchs de la finale de l'Est, en 2017, ont été présentés alors qu'il y avait encore des sièges disponibles.

Lors d'un récent match à domicile contre les Rangers de New York, moins de 11 000 personnes se sont rendues à l'aréna.

« Pour plusieurs raisons, il serait bien [que l'équipe déménage au centre-ville], a indiqué Bettman. Mais M. Melnyk a déclaré que s'il doit faire en sorte que ça fonctionne au Centre Canadian Tire, il peut y arriver.

« N'en venons pas aux conclusions trop rapidement. Il s'agit d'une situation compliquée, bien que dans son format original, pour plusieurs raisons - certaines dont vous avez pu prendre connaissance dans les documents déposés - le projet ne soit pas viable. »

DevCore Group, qui avait été battu au fil pour le développement des plaines LeBreton, a déclaré dimanche qu'il pouvait prendre le contrôle du projet si l'entente actuelle tombait à l'eau. Son plan comprend un aréna pour une équipe de la LNH.

« Notre équipe détient l'expertise, l'expérience et les ressources financières nécessaires à la livraison d'un projet de classe mondiale, a affirmé son président, Jean-Pierre Poulin, par communiqué. Nous croyons qu'Ottawa et le Canada ne peuvent plus être tenus en otage plus longtemps. »

Bettman a souligné que la LNH est prête à aider à la construction d'un nouvel aréna.

« Dans certains endroits, nous nous sommes impliqués de façon, je crois, très constructive : Edmonton et Pittsburgh, entre autres, me viennent à l'esprit. À d'autres endroits, on nous a demandé de ne pas nous en mêler. Nous n'aimons pas aller là où nous ne sommes pas les bienvenus si ce n'est pas pour aider au projet. »