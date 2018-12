 William Nylander restera six ans de plus avec les Leafs 

L'impasse contractuelle entre William Nylander et les Maple Leafs de Toronto est finalement terminée.

Nylander, qui était joueur autonome avec compensation, a apposé sa signature au bas d'un contrat de six ans, samedi, juste avant l'heure limite établie à 17 heures. Les Maple Leafs ont annoncé que l'attaquant suédois allait empocher 10,2 millions US cette saison et une moyenne de 6,9 millions pour les cinq années suivantes.

Nylander, qui a été sélectionné au huitième rang par les Maple Leafs lors du repêchage de 2014, devait signer un contrat avant le 1er décembre à 17 heures s'il souhaitait jouer dans la LNH cette saison.

Nylander et l'équipe se retrouvaient face à une impasse lorsque le contrat d'entrée de l'attaquant a pris fin, le 1er juillet. Les négociations se sont poursuivies pendant l'été, le camp d'entraînement et la saison. Le joueur de 22 ans a raté 26 parties depuis le début de la campagne.

Certains rapports indiquaient que Nylander, qui est resté en Europe pendant les discussions entre son agent et le directeur général Kyle Dubas, visait un salaire annuel de 8 millions et une entente à long terme. Les Maple Leafs avaient décidé de faire une contre-offre à 6 millions par saison.

Le fils de l'ancien joueur de la LNH Michael Nylander était la première jeune vedette des Maple Leafs à devenir joueur autonome avec compensation. Auston Matthews et Mitch Marner sont les prochains à vivre cette situation.

Nylander venait de récolter 61 points pour une deuxième saison consécutive. Il a marqué 20 buts et ajouté 41 aides. Le Suédois a obtenu 49 points à forces égales.

Natif de Calgary, Nylander a inscrit 48 buts et 135 points en 185 parties dans la LNH. Il a ajouté deux buts et six aides en 13 matchs éliminatoires.