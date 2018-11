Sean Couturier et Calvin Pickard matent les Rangers

Sean Couturier a inscrit un doublé, Calvin Pickard a repoussé 31 rondelles et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Rangers de New York 4-0 vendredi après-midi.

Associated Press Philadelphie

Ce blanchissage de Pickard, son quatrième en carrière, a permis aux Flyers d'interrompre une séquence de quatre défaites.

Les Flyers ont amorcé le match au dernier rang dans la section Métropolitaine alors que les Rangers se classaient ex-aequo au sommet du classement. Ces derniers n'ont perdu que trois de leurs 12 dernières rencontres.

Pickard, l'un des quatre gardiens employés par les Flyers cette saison, a été dépêché dans la mêlée parce que le partant Brian Elliott et le réserviste Michal Neuvirth sont au rancart en raison de blessures au bas du corps.

En dix sorties jusqu'à maintenant, il affiche un dossier de 4-1-2.

Pickard a réalisé son meilleur arrêt du match en bloquant de la jambière un tir de Lias Andersson pour préserver une avance de 1-0 avec 5:56 à jouer à la troisième période.

Couturier a marqué son premier but du match seulement 35 secondes plus tard à l'aide d'un tir des poignets de l'enclave qui a passé sous le bras du gardien Henrik Lundqvist.

Jordan Weal a ajouté un but dans un filet désert avec 2:02 à jouer avant que Couturier ne complète son doublé seulement 25 secondes plus tard.

Travis Konecny a contribué à cette victoire avec un but et deux aides, en plus de jeter les gants contre Ryan Strome qui avait servi une mise en échec à Couturier. Claude Giroux a obtenu trois aides.

Les Flyers ont amassé 46 tirs contre Lundqvist, qui effectuait un 18e départ en 23 matchs.