 Des joueurs des Sénateurs se moquent d'un entraîneur 

On comprend désormais un peu mieux, à la suite de la diffusion d'une vidéo par le Ottawa Sun captée dans une voiture Uber, le mal qui ronge les Sénateurs d'Ottawa depuis un an.

Le clip a été tourné lors d'un voyage en Arizona, le 29 octobre. Avant d'y affronter les Coyotes, les Sénateurs avaient alors une fiche respectable de 4-5-1, malgré leur vente de feu des derniers mois.

Wideman poursuit ses railleries en mentionnant que Raymond pourrait avoir la «distinction» d'être le premier coach à être responsable simultanément des pires supériorité et infériorité numériques de la LNH.

En date de lundi soir, les Sénateurs se classaient 29es en infériorité numérique, devant les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride, mais cinquièmes en supériorité numérique, avec un éclatant taux de succès de 27,3%.

Ce scandale s'ajoute à plusieurs autres dans le camp des Sénateurs. L'an dernier, le vestiaire a été divisé par une guerre intestine entre les épouses de Mike Hoffman et Erik Karlsson. Les deux vedettes de l'équipe ont été échangées depuis.

L'été dernier, le directeur général adjoint du club, Randy Lee, a été accusé de harcèlement envers un chauffeur de navette lors du camp d'évaluation des espoirs de la LNH en prévision du repêchage. Il a démissionné en août.

Le plus récent incident, où des joueurs rejettent le blâme sur un entraîneur plutôt que sur eux-mêmes, remettra en question le leadership au sein de cette équipe.

«Nous souhaitons nous excuser publiquement à Martin Raymond, à nos coéquipiers et au personnel d'entraîneurs pour les propos que nous avons tenus à Phoenix, en Arizona, le 29 octobre. Notre conversation privée a été enregistrée à notre insu et sans notre consentement. Nous sommes passionnés par cette équipe et nous nous concentrons sur notre amélioration en tant qu'équipe. Nous sommes reconnaissants du support de nos partisans et de l'organisation. C'est une leçon importante pour nous», ont déclaré les joueurs dans un communiqué.

L'entraîneur-chef Guy Boucher a lui aussi réagi à la controverse.

«Il n'y a rien de plus important pour nous, durant cette reconstruction, que de nous assurer que nos joueurs et nos entraîneurs sont totalement engagés envers notre plan, nos valeurs et notre système de jeu.

«Nous avons confiance en Martin Raymond; en l'effort et à la détermination de notre équipe; et nous croyons en la sincérité des excuses tenues par nos joueurs. Nous allons maintenant gérer le tout à l'interne et nous ne ferons aucun autre commentaire public concernant cet incident.»

Leadership négatif

Matt Duchene a souvent été accusé de leadership négatif alors qu'il jouait pour l'Avalanche du Colorado. Patrick Roy l'avait d'ailleurs blâmé publiquement alors qu'il le dirigeait. Duchene avait célébré un peu trop bruyamment son 30e but de la saison, qui allait lui permettre de toucher un important boni, dans un match déjà perdu par un score astronomique.

Les Sénateurs ont payé cher pour obtenir Duchene: leur choix de premier tour en 2019, Kyle Turris, un choix de troisième tour en 2018 et l'espoir Shane Bowers. Ce choix de premier tour pourrait permettre à l'Avalanche de remporter l'un des trois premiers choix offerts par la loterie si les Sénateurs coulent au classement. Duchene aura droit à l'autonomie complète à compter du 1er juillet.

L'incident relancera aussi le débat sur la vie privée. Le chauffeur en question a piégé les joueurs des Sénateurs en les filmant à leur insu, avant de diffuser le contenu sur les réseaux sociaux.

Le DG Pierre Dorion et l'entraîneur-chef Guy Boucher n'ont pas eu beaucoup de répit dans la dernière année...