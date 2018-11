Les Maple Leafs battent les Penguins 5-0

Morgan Rielly a inscrit deux buts et John Tavares a récolté un but et une aide pour aider les Maple Leafs à inscrire une sixième victoire en autant de sorties à l'étranger cette saison. Zach Hyman et Patrick Marleau ont aussi touché la cible, tandis que Kasperi Kapanen a amassé deux aides.

Les Maple Leafs ont inscrit une première victoire en l'absence de leur centre étoile Auston Matthews, blessé à une épaule. Ils avaient marqué seulement un but lors de chacune de leurs deux défaites consécutives sans Matthews, qui a accumulé 10 buts et 16 points en 11 rencontres cette saison.

Evgeni Malkin a vu sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point être stoppée à neuf et les Penguins ont encaissé un troisième revers d'affilée.

Matt Murray a effectué 26 arrêts. Il a quitté brièvement la rencontre en deuxième période en raison d'un problème avec son équipement. Casey DeSmith a pris la relève et a été parfait sur les deux tirs dirigés vers lui.