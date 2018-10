Charles Hudon: la discussion qui a tout changé

Il y a parfois de ces moments qui peuvent changer le cours d'une saison, et pour Charles Hudon, il est possible que ce moment-là ait eu lieu la semaine dernière.

C'était avant la visite des Flames de Calgary au Centre Bell. Hudon ne le disait pas trop fort, parce que ce n'est pas son genre de toute façon, mais il se posait des questions.

Depuis le début de la saison, son jeu était efficace, avec une récolte de deux buts et une aide lors des six premières parties, mais il se retrouvait à devoir sauter son tour. Les matchs sept, huit et neuf du Canadien, il les a regardés avec des souliers dans les pieds. Ce n'est évidemment pas ce qu'il souhaitait.

Il avait besoin d'une petite mise au point, de savoir un peu où il en était, et l'entraîneur-chef Claude Julien a bien voulu faire le point avec lui.

«C'est un coach qui parle beaucoup avec les joueurs, a expliqué l'attaquant québécois hier matin à Brossard. C'était une question de temps avant qu'on se parle. On a eu une bonne conversation, et ça a bien tourné. Depuis le début de la saison, j'essaie de jouer de la même manière en faisant des progrès à chaque jour.»

«Je me suis dit qu'une bonne conversation avec le coach, ça pourrait m'aider. Et c'est ce qui est arrivé... Je ne dirais pas que ça m'a aidé à passer au travers, ce n'était quand même pas si pire que ça comme situation. Mais ça fait du bien de savoir que le coach a des bonnes choses à dire sur toi. Ça fait du bien de recevoir une tape dans le dos.»

Confiance

Au moment où le Canadien s'apprête à recevoir les Stars de Dallas, ce soir au Centre Bell, c'est un Charles Hudon pleinement confiant qui se prépare à la suite des choses.

Hier à l'entraînement, c'est encore lui qui patinait en compagnie de Nicolas Deslauriers et de Matthew Peca sur le quatrième trio, pendant qu'Andrew Shaw, laissé de côté lors du match précédent à Boston, samedi soir, était l'attaquant en trop.

Hudon revient de ce match face aux Bruins avec un temps de jeu de 10 minutes et 34 secondes, son deuxième temps le plus élevé depuis le début de la saison.

«J'ai toujours été un gars qui a été dur envers lui-même... Ça m'aide beaucoup que Claude me parle du positif et du négatif aussi. Il le fait avec moi depuis qu'il est ici. Et on a parlé récemment de Dom Ducharme qui est derrière le banc, je pense qu'avoir une troisième opinion, ça aide aussi.

«C'est peut-être quelque chose qui a manqué la saison dernière. Quand on arrivait dans le vestiaire, s'il y avait quelque chose de négatif, personne ne voulait en parler. Mais il y a une manière d'en parler, même si c'est négatif. C'est comme ça que ça marche cette saison.»

C'est d'ailleurs un point de première importance chez le Canadien en 2018-2019: que les lignes de communication soient bonnes et bien ouvertes. C'est peut-être aussi pourquoi le directeur général Marc Bergevin a choisi de venir faire un brin de jasette aux médias hier à Brossard, ce qui n'était certes pas dans les habitudes de la maison il n'y a pas si longtemps.

Enfin, tout cela plaît aux joueurs, et en particulier à Charles Hudon qui estime que ce nouveau Canadien, plus axé sur la vitesse et sur la créativité en attaque, pourra lui permettre de rayonner.

«Je suis un gars qui aime avoir la rondelle, je suis un joueur qui veut être le plus longtemps possible en zone offensive. Notre système de jeu est fait en fonction de ça.»