Non, Phillip Danault ne chômera pas!

Jesperi Kotkaniemi rigolait quand on a essayé de savoir ce que Brad Marchand avait bien pu lui dire, après que l'ado du Canadien est entré en collision avec David Pastrnak. «Il m'a demandé comment j'allais!»

Claude Julien était plutôt détendu, ce qui n'est pas le cas de bien des entraîneurs lors des points de presse qui suivent immédiatement les matchs. Même Carey Price paraissait décontracté lors de sa rencontre avec les médias!

Mais Brendan Gallagher, lui, semblait déjà avoir mis la victoire derrière lui. «On a un calendrier difficile qui nous attend et on ne veut jamais revenir d'un voyage sans point», a-t-il dit.

On peut débattre de la notion de «calendrier difficile». Le Tricolore dispute ses trois prochains matchs à domicile. D'abord, les Stars de Dallas, qui n'ont pas su profiter d'un début de saison majoritairement à domicile. Ensuite, les Capitals de Washington, qui n'ont rien cassé depuis qu'ils ont battu les Bruins par un touché en lever de rideau. Samedi, par contre, ce sera le Lightning de Tampa Bay, dont la fiche de 7-2-1 correspond aux attentes. Mais la possible absence de Victor Hedman affaiblirait l'équipe.

Peu importe les hauts et les bas de ces équipes, il y a une certitude pour la semaine à venir: Phillip Danault et ses compagnons de trio (Gallagher et Tomas Tatar) seront des hommes occupés. Ils doivent toujours affronter les meilleurs trios adverses, et il y a des trios pas trop vilains qui s'en viennent en ville.

Les Stars ont peut-être des problèmes de profondeur, mais leur premier trio peut gagner des matchs à lui seul. La présence d'Alexander Radulov est incertaine, mais Jamie Benn et Tyler Seguin seraient dangereux même en jouant avec un attaquant de la ligue EMF (ça, c'est la ligue de bière de certains représentants de La Presse).

À Washington, Alexander Ovechkin et Evgeny Kuznetsov comptent respectivement 14 et 15 points après 10 matchs. Et chez le Lightning, on dirait bien que Steven Stamkos (un but, quatre aides en dix matchs) est une bombe à retardement. Et puis il y a Nikita Kucherov au sein de l'autre trio offensif. Choisissez votre poison, comme disent les collègues anglophones.

Mission accomplie

Revenons à Gallagher. On le questionnait, samedi, sur le travail de Danault contre l'unité de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. Blanchir les Bruins, ça veut dire blanchir ce trio, qui est possiblement le meilleur de la LNH depuis maintenant 12 mois.