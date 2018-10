 Coupe des quatre nations: le Canada dévoile sa formation 

Ce groupe comprend au total trois gardiennes de but, sept défenseuses et 13 attaquantes. Parmi elles, 14 ont contribué à la conquête de la médaille d'argent d'Équipe Canada aux Jeux olympiques de PyeongChang l'hiver dernier, dont les Québécoises Mélodie Daoust, de Valleyfield, et Marie-Philip Poulin, de Beauceville.

Le Canada jouera un match préparatoire le 4 novembre contre la Finlande à Prince Albert, en Saskatchewan.

Les représentantes de l'unifolié entameront ensuite leur ronde préliminaire face à la Suède, le 6 novembre, avant de croiser le fer avec les États-Unis, le lendemain, et d'affronter la Finlande, le 9 novembre, au SaskTel Centre de Saskatoon. Les matchs pour la médaille de bronze et la médaille d'or seront présentés le 10 novembre.

D'autre part, Hockey Canada a annoncé que Perry Pearn sera l'entraîneur-chef de la formation canadienne. Pearn sera épaulé par les entraîneurs adjoints Doug Derraugh, Caroline Ouellette, la quadruple médaillée d'or olympique qui a annoncé sa retraite de la compétition en tant que joueuse en septembre, et Troy Ryan. Pasco Valana sera le consultant des gardiens de but de l'équipe.

Ce tournoi permettra à la direction de Hockey Canada d'évaluer les joueuses en prévision du Championnat du monde de hockey féminin qui aura lieu à Espoo, en Finlande, du 4 au 14 avril 2019.

Depuis la première édition de la Coupe des quatre nations en 1996, Équipe Canada a remporté 14 médailles d'or - dont la dernière en 2014 - et huit disques d'argent.