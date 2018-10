Brandon Dubinsky sera absent de quatre à six semaines

L'attaquant Brandon Dubinsky des Blue Jackets de Columbus s'absentera de quatre à six semaines en raison d'une blessure au muscle oblique.

Associated Press Columbus

Dubinsky s'est infligé cette blessure à l'entraînement, dimanche. Le directeur général Jarmo Kekalainen a annoncé la durée de son absence, lundi, lorsque l'équipe a placé le nom du joueur sur la liste des blessés.

Le vétéran de 32 ans a récolté un but et une passe et gagné 68,8 % de ses mises au jeu lors des deux premiers matchs des Blue Jackets.

Dubinsky totalise 148 buts et 278 passes pour 426 points en 764 matchs en saison régulière avec les Blue Jackets et les Rangers de New York.

Alexander Wennberg et Riley Nash, un ajout comme joueur autonome, auront à compenser pendant l'absence de Dubinsky.