Kristopher Letang «Shalieve» lui aussi

(Pittsburgh) Quand Kristopher Letang a dû être opéré au cou et a raté 23 matchs de saison régulière et tout le parcours des Penguins jusqu'à la Coupe Stanley en 2017, il s'est lié d'amitié avec Ryan Shazier.

Shazier était alors l'un des meilleurs secondeurs de la NFL et un grand fan de hockey. Il était fréquemment invité dans la loge privée de Mario Lemieux où les deux sportifs ont appris à se connaître.

Puis un jour, le malheur a frappé Ryan Shazier. Le 4 décembre 2017, il s'est retrouvé paralysé après un plaqué. Il est tombé en panique sur le sol, en tenant son dos, en cherchant à retrouver les sensations dans ses jambes. Il a quitté le terrain en voiturette, les deux mains couvrant ses yeux.

Il a dû être opéré quelques jours après pour une sévère blessure à la colonne vertébrale. Non seulement sa carrière s'était probablement terminée, à cet instant précis sur le terrain, mais Shazier ne serait peut-être plus jamais capable de marcher.

Puis, les progrès ont été fulgurants. Il a réussi à marcher jusqu'au centre de la scène pour annoncer le choix de repêchage des Steelers en avril dernier. Cet été, il a traversé le terrain de pratique des Steelers lors d'un entraînement devant public. Sa situation s'améliore de jour en jour, si bien que Shazier rêve aujourd'hui d'un retour au jeu.

Dimanche dernier, Letang est allé visiter son ami au stade des Steelers.

«C'était spécial, a dit Letang hier après la victoire de 7-6 en prolongation contre les Capitals de Washington. Il est toute une source d'inspiration. Il était un des meilleurs à sa position, une des pièces les plus importantes des Steelers, et le voir tomber comme ça à un jeune âge (Shazier avait 25 ans)... Il garde l'attitude positive. Il travaille fort pour revenir, il est en pleine forme. Il a fait de gros progrès. Il était en chaise roulante l'an passé, là il marche en boitant. Il me racontait que c'est comme un enfant qui apprend à marcher.»

Le défenseur des Penguins a immortalisé le moment sur Instagram avec ces mots: «Merci @shazier pour l'invitation. Tu es vraiment une inspiration pour nous tous. Tu a l'air en forme.» Letang s'est même pris au jeu à participer, lui aussi, au mouvement «shalieve».

«Tu passes de chaise roulante à marcher en boitant un peu. Dans un an, on ne sait pas ce qui peut se passer.»

Les deux vedettes sportives de Pittsburgh, terrassées tour à tour par de sérieuses blessures, ont évidemment parlé de leurs épreuves respectives. Mais attention, Letang ne veut tracer aucune comparaison entre les deux incidents.

«On s'est parlé de nos blessures. Moi, c'était le cou, lui c'est son dos. C'est relié à quelque part à la moelle épinière. On s'est parlé de ce à travers quoi on est passés. Mais c'est sûr que lui à son échelle ce n'est pas la même chose.»

