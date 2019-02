Les Remparts l'emportent 7-3 face à Shawinigan

Étienne Verrette a signé un doublé, et les Remparts de Québec ont savouré un premier gain en sept matchs, mercredi, l'emportant 7-3 face aux Cataractes de Shawinigan.

Aleksei Sergeev, Pier-Olivier Lacombe, Sam Dunn, Brandon Frattaroli et Samuel Dickner ont aussi marqué pour les visiteurs.

Matthew Grouchy a fourni trois passes pour les Remparts, qui entamaient une séquence de trois matchs de suite à l'étranger. Ils joueront aussi à Rimouski et à Bathurst, vendredi et dimanche.

Kyle Jessiman a totalisé 15 arrêts en 18 tirs. Il a été remplacé par Kevyn Brassard après avoir donné trois filets en 11 tirs. Brassard a bloqué les quatre rondelles qui se sont rendues jusqu'à lui, puis Jessiman a été ramené devant le filet au début de la troisième période.

Jan Drozg, Mavrik Bourque et Gabriel Belley-Pelletier ont riposté pour les Cataractes, vaincus à leurs quatre derniers matchs.

Chez les Cataractes, Antoine Coulombe a été chassé après avoir cédé trois fois en 12 tirs. Justin Blanchette a fait 19 arrêts.

Sergeev a inscrit un but un peu chanceux à mi-chemin au premier vingt, après un duel avec Leon Denny pour saisir le disque. Moins de cinq minutes plus tard, un tir des poignets a valu à Verrette le premier de ses filets.

Avant le premier entracte, Drozg a réduit l'écart avec un tir voilé. Mais, dès la troisième minute de la période médiane, Verret a fait mouche pour compléter son doublé.

Bourque a converti une échappée, et Belley-Pelletier a marqué de la ligne bleue, mais Lacombe a répliqué avec le but déterminant, à 13 : 15 au deuxième vingt.

Un bel effort en solo, le but de Lacombe : il a pris la rondelle à sa ligne bleue et, une fois dans le haut du cercle droit, son tir vite décoché lui a rapporté un 13e but cette saison.

Les autres buts ont été inscrits en troisième période.

Cap-Breton 1 Gatineau 4

Giordano Finoro a marqué son 22e but, et les Olympiques ont vaincu les Screaming Eagles 4-1. Creed Jones a fait 41 arrêts, ne cédant que devant Mitchell Balmas, auteur d'un 37e filet. Le Cap-Breton perdait un troisième match d'affilée.