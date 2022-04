De nos archives : 22 octobre 1988

Flower loves New York

Vous savez comment sont les gens avec les superlatifs, ils veulent toujours savoir le plus et le moins. C’est souvent qu’on me demande : « C’est qui le plus grand athlète que t’as rencontré dans ta vie ? » Je réponds toujours que pour le plus grand, je ne sais pas. Mais pour le plus fin, le moins fucké par sa gloire, c’est Guy Lafleur.