Voici un texte tiré de nos archives, paru le 30 mars 1991

Réjean Tremblay

PHOTO BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATION Page une du cahier des sports de La Presse du 30 mars 1991. Dossier Guy Lafleur

Quand je suis sorti des studios de CJMS, hier soir, j’avais passé deux heures en compagnie de Guy Lafleur, de Pierre Bouchard, d’Yvan Cournoyer, d’Yvon Lambert, de Gilles Lupien, de Mario Tremblay, de Rocky Brisebois, de Maurice Filion, de Jacques Demers, de Jean Perron, de Georges-Hébert Germain... et je n’avais pas d’histoire.

Pourtant, John Ziegler et Brian Mulroney, Scotty Bowman et Marcel Aubut avaient parlé à Lafleur par téléphone...

En sortant de l’édifice, dans la fraîcheur de ce printemps qui attend le départ de Lafleur pour passer au baseball, j’ai remarqué une grosse limousine noire. La limo qui attendait Lafleur.

Mais je n’avais pas d’histoire. Du moins pas le genre d’histoire qu’on peut tirer de pareil hommage.

Avec un lead tiré d’une déclaration de Jean Perron. Avec un nœud tiré d’anecdotes racontées par ses anciens coéquipiers et avec une conclusion rappelant les deux fêtes du week-end au Forum et au Colisée.

Pas d’histoire parce que cet hommage s’est transformé en un party d’amour et de plaisir comme l’est devenue cette retraite comme le Québec n’en a jamais connu.

Personne n’est arrivé à définir ce qu’est le charisme. Tout ce qu’on sait, c’est que certains en ont, d’autres pas. Guy Lafleur a du charisme, Steve Shutt n’en a pas. La preuve, c’est que j’avais oublié de vous dire que Shutt est venu passer les deux heures en compagnie de son ancien coéquipier.

Personne n’est arrivé non plus à cerner ce qui fait une star. Encore moins une superstar. Sinon, tous les producteurs de cinéma et les patrons des chaînes de télévision sauraient où chercher leurs grandes vedettes. Guy Lafleur est une superstar. C’est tout.

Mais Lafleur a du charisme. Mais Lafleur est une superstar. Mais Guy Lafleur est plus. Pourquoi ce diable d’homme est-il capable de rendre les gens heureux depuis plus de 20 ans ? Pourquoi l’amour qu’il suscite est-il assez grand pour faire célébrer tout un peuple ? Qui peut se vanter d’avoir rendu poètes des milliers de Québécois qui ont écrit à La Presse ?

Lafleur est Lafleur parce qu’il est vulnérable. Lafleur n’a jamais été perçu comme un surhomme. Au contraire, il aura été le plus homme de nos stars. Tellement vulnérable que tous les vulnérables du monde pouvaient se retrouver en lui.

Le faible aimait sa faiblesse quand c’était la faiblesse de Ti-Guy. Le perdant aimait sa défaite quand c’était la défaite de Lafleur. Le naïf aimait sa naïveté quand c’était la naïveté de Flower. Le pécheur aimait ses péchés quand c’était les péchés du Démon blond.

C’est son retour qui a effacé les chutes de Lafleur. Avant le retour, Lafleur avait été un extraordinaire joueur de hockey et un bonhomme sensible qui s’était pris à plusieurs reprises les pieds dans le tapis.

On se serait souvenu de ce grand joueur et de l’homme vrai et vulnérable.

Mais quand il est sorti de cette retraite où on l’avait enterré à 33 ans, il a enflammé l’imagination de tout le Québec. Il revenait pour se faire justice. À lui, juste à lui. Pas pour régler des comptes avec Ronald Corey ou Serge Savard, pour son plaisir à lui. Pour pouvoir partir comme il va partir demain soir. Dans la joie et l’amour.

Pourquoi pareille fête du peuple ? Peut-être parce qu’on a la chance de fêter quand c’est encore le temps.

Quels Québécois ont le plus fait vibrer la nation au cours des 25 dernières années ? René Lévesque, Félix Leclerc et Guy Lafleur et je pense ne pas me tromper.

René et Félix sont morts avant qu’on ait vraiment le temps de danser à leur fête. Avec Ti-Guy, on a cette chance et on ne la manquera pas.

Si seulement Ronald Corey faisait trois pas sur le tapis rouge pour aller serrer la main à Lafleur. Pour que les fans qui aiment le Canadien et qui adorent Lafleur se sentent « réconciliés » dans leurs amours.

Une poignée de main, Ronald et le toit du Forum explose !