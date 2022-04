Le monde du hockey en deuil. Les réactions n’ont pas tardé à fuser après que la nouvelle de la mort de Guy Lafleur eut été confirmée.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Dans un long communiqué, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a rendu hommage à Guy Lafleur.

En raison de son « style distinctif » doublé de son « remarquable talent », « vous n’aviez pas besoin de voir le nom et le numéro de Guy Lafleur sur son chandail lorsque “Flower” avait la rondelle sur son bâton », a-t-il écrit.

Lafleur, fait remarquer M. Bettman, a joint le Canadien au début des années 70 avec la « lourde tâche » de marcher dans les pas de Maurice Richard et de Jean Béliveau. Il a répondu à l’appel avec brio, devenant le meilleur marqueur et « l’un des joueurs les plus aimés de l’histoire de la franchise ».

« Le flambeau lui a été passé et il l’a tenu haut », ajoute le grand patron du circuit.

La LHJMQ, dont Lafleur reste l’un des plus grands ambassadeurs 50 ans après son passage chez les Remparts de Québec, a également salué le Démon blond, qui « a terrorisé ses adversaires sur la patinoire, mais a su charmer les partisans en dehors de celle-ci, tant par son sourire que par sa grande générosité ».

« Dire que Guy Lafleur a été un joueur marquant pour la LHJMQ n’est pas suffisant pour évaluer l’impact réel qu’il a eu sur le circuit alors qu’il portait les couleurs des Remparts de Québec, entre 1969-1971 », ajoute-t-on dans un communiqué.

En 2019, à l’occasion du 50e anniversaire du circuit, la LHJMQ avait nommé Lafleur son meilleur joueur de tous les temps. Il demeure le seul joueur à avoir marqué 100 buts ou plus deux saisons de suite.

Lafleur a amassé pas moins de 379 points, dont 233 buts, en 118 matchs avec les Remparts, de 1969 à 1971. Il a ajouté 86 points, dont 47 buts, en 29 matchs éliminatoires. À sa deuxième et dernière saison junior, il a soulevé la Coupe Memorial. Il détient encore le record de la ligue avec 38 tours du chapeau, et un trophée portant son nom récompense depuis 1978 le meilleur joueur des séries.

Sur Twitter, le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, s’est attristé de la perte de « celui qui a été à l’origine de cette ligue en 1969 ».

« Repose en paix, Guy. On t’aime », a ajouté l’organisation des Remparts.

« Guy Lafleur n’a jamais su dire non, même à la mort. Repose en paix mon ami. À bientôt », a renchéri Claude Quenneville, qui a été descripteur des matchs du Canadien à la radio et à la télévision de Radio-Canada pendant des années. L’Association des anciens joueurs de la LNH a pour sa part écrit avoir « le cœur brisé » par le départ de Lafleur à la suite d’un « courageux combat » contre le cancer.

« Il était un de mes héros en grandissant. J’ai toujours fait semblant d’être lui quand je jouais au hockey dans la rue. Une véritable légende de la game », a quant à lui raconté l’ex-gardien Martin Brodeur sur Twitter. La publication est coiffée d’une photo non datée dans laquelle on aperçoit Brodeur, enfant, avec son idole.