(Québec) Québec envisage la célébration de funérailles nationales, si tel est le souhait de la famille, pour souligner la carrière exceptionnelle et l’apport de Guy Lafleur à toute la société québécoise. François Legault a souligné vendredi la « perte d’un géant ».

Fanny Lévesque La Presse

Le premier ministre, un grand fan de hockey, y est allé d’une longue enfilade sur Twitter pour rendre hommage au numéro 10. « Ce qui faisait de lui un joueur unique, c’était bien sûr son talent extraordinaire, mais aussi son style, son élégance. C’était un joueur spectaculaire. Quand on le regardait jouer, on avait l’impression de voir un artiste », a écrit M. Legault, visiblement ému par la mort de M. Lafleur.

« Guy Lafleur, c’était pas juste un joueur de hockey exceptionnel, c’était aussi un homme qui avait son franc-parler. Il était très accessible, très humble et généreux. Il m’a d’ailleurs fait l’honneur de signer des gilets du Canadien que j’ai remis aux autres PM du Canada », a ajouté le premier ministre, affirmant que « tout le Québec lui rend hommage ».

Guy Lafleur va rester gravé à jamais dans notre mémoire collective. C’était l’idole d’un peuple. François Legault, premier ministre du Québec, sur Twitter

Le gouvernement Legault se dit d’ailleurs « ouvert » à la célébration de funérailles nationales, comme lors du décès de Maurice Richard en 2000 et de Jean Béliveau en 2014. « On ne peut pas l’exclure, on est ouvert à cette possibilité, mais c’est un peu tôt pour nous. Ce sera déterminé avec la famille », a précisé le cabinet du premier ministre.

François Legault tiendra d’ailleurs une conférence de presse - lui qui n’avait pas d’activité publique au programme vendredi - cet après-midi à Montréal pour souligner l’immense contribution du hockeyeur.

La classe politique en deuil

La classe politique a offert un concert d’éloges à celui que l’on surnommait le Démon blond. Justin Trudeau a fait état des talents exceptionnels de l’athlète qui a su inspirer des amateurs à travers le monde.

« Guy Lafleur, le « démon blond », était unique sur la glace. Sa vitesse, ses habiletés et sa fiche étaient incroyables. Avec ses records et ses cinq Coupes Stanley, il a inspiré d’innombrables Québécois, Canadiens, et amateurs du monde entier. Tu vas nous manquer, numéro 10 », a écrit le premier ministre canadien.

La cheffe libérale Dominique Anglade a souligné la perte d’un « véritable monument » qui aura « marqué [son] enfance et celle de toute une génération ». « Son héritage restera gravé à jamais dans le cœur des Québécois. Mes pensées à la famille », a écrit Mme Anglade sur Twitter.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a vanté la contribution de l’ex-hockeyeur à son sport et à tout le Québec. « Les grands joueurs marquent leur sport. Les idoles marquent les peuples. Le Québec avait Guy Lafleur tatoué sur le cœur. Nous sommes tous en deuil aujourd’hui », a-t-il affirmé sur le réseau social.

Le député libéral de Marquette et ex-joueur de la Ligne nationale de hockey, qui a joué une saison avec le Canadien de Montréal, Enrico Ciccone, a aussi parlé d’une « idole de jeunesse devenue un chum de hockey » en publiant une photo de lui et M. Lafleur.

« Montréal pleure la perte de ce grand homme », a pour sa part écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante, soulignant le parcours remarquable de numéro 10. « Ayant remporté cinq Coupes Stanley, cette légende du hockey était l’un des meilleurs joueurs dans l’histoire des Canadiens et de la LNH », a-t-elle ajouté.

Dans la capitale, le maire Bruno Marchand a rappelé à quel point Guy Lafleur « a fait rêver des « p’tits culs » comme [lui] » en ayant été une inspiration jusqu’à la toute fin.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a fait valoir que « c’est l’idole de tout un peuple qui vient de nous quitter », un « joueur exceptionnel et un homme d’une profonde gentillesse ». Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a souligné le départ du « dernier des grands héros ».