Les joueurs faisant partie du circuit LIV Golf peuvent encore jouer lors de tous les tournois majeurs – et se qualifier pour la Coupe Ryder – maintenant que le Championnat de la PGA et l’Omnium britannique n’ont annoncé que des modifications mineures aux critères existants pour y prendre part.

Doug Ferguson Associated Press

La principale voie vers les plus grands évènements de golf reste via le PGA Tour – et cela pourrait devenir plus difficile pour la plupart des joueurs de LIV Golf.

En ce qui concerne la Coupe Ryder, les joueurs de LIV tels que Dustin Johnson, Brooks Koepka et Patrick Reed devraient probablement gagner au moins un grand tournoi pour avoir une chance de gagner l’une des six places automatiques dans l’équipe américaine du 28 au 30 septembre, en Italie.

Le système de qualification est de 1 point gagné pour chaque 1000 $ gagnés dans les évènements de la PGA cette année. On concède 1,5 point dans les tournois majeurs et le double de points en cas de victoire à un tel évènement.

Johnson est 14e au classement de la Coupe Ryder. Il est à trois places derrière Keith Mitchell, 25e jusqu’à une cinquième position au Riviera la semaine dernière.

C’est un exemple des possibilités d’avancement lors des tournois allouant 20 millions en bourses.

Le Championnat de la PGA est devenu mercredi la plus récente grande organisation à s’exprimer, ajoutant une catégorie pour trois joueurs du nouveau classement de la Fédération internationale pour les circuits du Japon, en Asie, en Afrique du Sud et en Australie.

La majorité du peloton au Championnat de la PGA provient du PGA Tour, soit par des victoires, soit par la liste des boursiers.

Les officiels s’appuient également sur des invitations spéciales, un terme vague qui repose vraisemblablement sur le classement mondial.

Le Championnat de la PGA est réputé pour avoir le groupe de joueurs le plus relevé des quatre tournois majeurs.

LIV a déposé une demande auprès du comité officiel du classement mondial de golf et n’a toujours pas reçu d’avis quant à un délai de réponse

Les points de classement seraient nettement inférieurs à ceux du circuit de la PGA, LIV n’ayant que 48 joueurs inscrits par tournoi – et seulement six golfeurs dans le top 50.

Parmi les 20 joueurs de LIV Golf actuellement dans le top 100, huit d’entre eux sont au 75e rang ou pire.

En charge des championnats à la PGA of America, Kerry Haigh a déclaré que la PGA of America évaluerait LIV Golf au même titre que d’autres circuits.

Le Royal & Ancient et la U. S. Golf Association ont déclaré qu’ils honoreraient tous les joueurs admissibles à l’Omnium britannique et l’Omnium des États-Unis.

Les responsables du Tournoi des maîtres ont dit en décembre qu’ils gardaient les mêmes critères, peu importe à quel circuit un golfeur était affilié.

L’Omnium britannique a ajouté une catégorie pour un amateur qui se classe le mieux dans trois évènements de ce genre en Europe.