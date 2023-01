PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS

(Orlando) La Canadienne Brooke M. Henderson a signé une 13e victoire en carrière sur le circuit de la LPGA.

La Presse Canadienne

Henderson a remporté le Tournoi des Championnes par quatre coups, dimanche.

Henderson a remis une carte de 70 (moins-2) lors de la ronde ultime pour finalement montrer un pointage cumulatif gagnant de moins-16.

La Suédoise Maja Stark (69) et l’Anglaise Charley Hull (69) ont terminé à égalité au deuxième rang, à moins-12.

Henderson a mené le Tournoi des Championnes d’un bout à l’autre, trônant au sommet du classement après chacune des quatre rondes. Ses 13 victoires professionnelles constituent un sommet dans l’histoire du golf canadien.

L’Ontarienne de 25 ans a obtenu deux titres de la LPGA l’an dernier, lors de la Classique ShopRite et lors du Championnat Evian.

Henderson a terminé l’année 2022 au septième rang du classement Rolex et au troisième échelon du classement pour la course au Globe CME. Lorsque le classement de la course au Globe CME sera mis à jour, lundi, elle occupera la première position.

Le Tournoi des Championnes, à 29 golfeuses, était le premier évènement de la saison du circuit de la LPGA.