Cameron Smith et Joaquin Niemann parmi les joueurs se joignant au circuit LIV

Le champion de l’Omnium britannique Cameron Smith et Joaquin Niemann font partie des six joueurs qui quittent la PGA pour se joindre au circuit LIV, financé par l’Arabie saoudite, et qui effectue un retour à l’avant-scène cette semaine avec un quatrième tournoi, cette fois en banlieue de Boston.