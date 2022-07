PHOTO RICK KINTZEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Gleneagles) Le Nord-Irlandais Darren Clarke a titubé dans sa quête pour un premier titre à un tournoi majeur senior, et l’Anglais Paul Broadhurst en a profité pour le rattraper au sommet du classement à l’issue de la troisième ronde de l’Omnium de golf britannique senior, samedi à Gleneagles, en Écosse.

Associated Press

En fait, Clarke a eu besoin d’un oiselet sur le dernier trou pour revenir à égalité avec Broadhurst, qui a signé une carte de 66, quatre coups sous la normale samedi. Détenteur d’une avance de deux coups après le deuxième parcours, Clarke a complété sa journée avec un pointage de 69.

Après 54 trous, Broadhurst et Clarke présentent des scores cumulatifs de 201, neuf coups sous le par.

« Je suis allé sur le terrain et j’ai bien joué toute la journée. Je me suis donné chance après chance. J’ai effectué de bons coups roulés », a analysé Clarke.

« J’ai atteint 17 verts en coups prescrits pour mener le tournoi et j’ai joué de superbe façon. Au moins, un (roulé) a décidé de tomber dans la coupe au dernier (trou) », a-t-il ajouté.

Clarke a perdu des coups aux 12e et 13e trous, mais il s’est ressaisi pour demeurer dans la course pour l’obtention d’un autre trophée, après sa conquête de la Cruche d’argent, emblème de l’Omnium britannique, en 2011.

« Ce serait pas mal bien d’avoir les deux trophées un à côté de l’autre », a admis Clarke.

Cependant, Clarke et Broadhurst n’auront pas la tâche facile dimanche puisque le Néo-Zélandais Steven Alker (66) et l’Américain Jerry Kelly (67) — deux anciens champions de tournois majeurs sur le circuit senior — se partagent le troisième rang, à un coup des co-meneurs.

Cinq golfeurs suivent à trois coups de la tête, dont l’Écossais Colin Montgomerie (68), le Sud-Africain Ernie Els (69) et l’Irlandais Padraig Harrington (69).

« Vous n’avez qu’à regarder le tableau des meneurs et certains grands noms directement derrière moi », a fait remarquer Broadhurst.

« Je ne me fais pas d’illusions. Je vais devoir me rendre sur le parcours et inscrire tout un score demain. »

Les Canadiens David Morland IV (69) et Stephen Ames (74) font partie d’un groupe de neuf golfeurs présentant des fiches cumulatives de 209, un coup sous la normale, après les trois premières rondes.