Les tournois majeurs se comptent au nombre de quatre. Ils sont nommés ainsi parce qu’ils sont loin d’être des tournois ordinaires. Pour être couronné, un golfeur doit battre les meilleurs, sur les terrains les plus difficiles de la planète. De retour à la maison, Rory McIlroy n’a pas envie de laisser filer sa chance et il est en voie de réécrire l’histoire. Tout comme son partenaire de jeu, Viktor Hovland.

Nicholas Richard La Presse

Le 150e Omnium britannique, présenté en Écosse sur le Old Course à St Andrews, offre aux amateurs ce qu’on pourrait qualifier de « vrai » tournoi majeur. Des conditions difficiles, des coups de grande qualité, des rebondissements, mais surtout un groupe de meneurs qui réunit les golfeurs les plus dominants sur la planète. Pas de surprise, pas d’incohérence, pas d’aberration. Après trois rondes, les meilleurs sont les meilleurs.

Parmi eux, il y a Rory McIlroy. Le grand favori de la foule. Porté par ses compatriotes du Royaume-Uni, le Nord-Irlandais a le vent dans les voiles à la veille de la dernière ronde. Avec une carte de 66 (-6) remise samedi, tous les amateurs n’en ont que pour le deuxième joueur mondial.

En plus d’être un joueur apprécié depuis ses débuts, la cote de popularité et d’amour du golfeur de 33 ans s’est intensifiée depuis le début de la rivalité entre le circuit PGA Tour et la série LIV golf. McIlroy s’est tenu debout et on dirait qu’il n’y a que lui sur les allées du Old Course tellement la foule est derrière lui. Une victoire de McIlroy serait le triomphe le plus populaire depuis l’épopée de Tiger Woods au Tournoi des Maîtres en 2019.

Du jeu inspiré

McIlroy était à égalité avec son partenaire de jeu Viktor Hovland en troisième place au début de la journée.

Les deux partenaires ont joué du golf inspiré et se sont tirés mutuellement vers le sommet tout au long de la journée. Un duo qui a fait l’unanimité lorsqu’il a été annoncé vendredi soir. Une paire qui sera encore réunie dimanche.

« C’était un peu comme un match-play. Je n’ai pas essayé de le jouer comme ça. Il faisait ses trucs, je faisais les miens », a expliqué Hovland au terme de la ronde.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Viktor Hovland

« Je suis content d’avoir joué avec lui, je me sens confortable », a renchéri McIlroy.

La journée du Nord-Irlandais a commencé mollement, alors qu’il a raté deux belles opportunités d’oiselets lors des quatre premiers trous.

Cependant, McIlroy n’allait pas en rester là. Le reste de la journée a été une véritable démonstration de golf.

Il a pris son élan au 10e trou, lorsqu’il a envoyé son deuxième coup, de la fosse de sable, directement au fond de la coupe pour l’aigle.

Par la suite, ses coups de départ ont été sans faille et son jeu avec les fers longs a été sans reproche.

Ça allait si bien qu’il a commis son seul boguey de la ronde au 17e.

S’il maintient la cadence, McIlroy pourrait remporter son cinquième tournoi majeur, un premier depuis le Championnat de la PGA en 2014.

« C’est la meilleure chance que j’ai depuis un bout de temps et j’espère que je vais pouvoir jouer assez bien pour finir le travail. »

Hovland dans la course

Un autre joueur qui a tendance à faire l’unanimité, Viktor Hovland, accompagne McIlroy au sommet du tableau des meneurs. Le jeune prodige norvégien revendique trois victoires sur le circuit PGA Tour depuis ses débuts en 2019.

Âgé de 24 ans, le golfeur dont le sourire ne semble jamais vouloir disparaître de son visage est en quête d’un premier titre important. S’il a l’habitude de s’écrouler le samedi lors des tournois majeurs, c’est tout le contraire qui est arrivé aujourd’hui. Pour la première fois de sa carrière, il mène un tournoi majeur après 54 trous.

Il a démarré en force en collectionnant les longs roulés. Il a d’ailleurs enfilé quatre oiselets consécutifs entre le troisième et le sixième trou, notamment en raison de son excellence sur les verts.

Il n’a commis aucun boguey et il a réussi six oiselets pour lui aussi remettre une carte de 66.

« Je devais bien jouer et je suis heureux d’avoir remis un bon score », a souligné Hovland.

Il anticipe la journée de dimanche avec beaucoup de fébrilité, d’autant qu’il rejouera avec McIlroy. « Je vais jouer contre l’un des meilleurs au monde et je vais devoir tenir bon parce que lui le fera. »

Hovland pourrait écrire l’histoire de son pays en devenant le premier norvégien à remporter un tournoi majeur.

Camreron Young et Cameron Smith, à -12, ainsi que Si Woo Kim et Scottie Scheffler, à -11, sont les poursuivants.