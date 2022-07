(Saint Andrews) Victor Perez, seul représentant français au British Open, a rendu jeudi une première carte de -1 dont il est « très content » et qui lui permet d’être dans le coup pour ce début de tournoi.

Agence France-Presse

Au moment où le Tarbais a signé sa carte, l’Américain Cameron Young était en tête à -8 avec deux coups d’avance sur le deuxième, le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Et au total, ils étaient 28 joueurs sur 156 à avoir bouclé le premier tour sous le par. Mais toutes les parties ne s’étaient pas encore élancées sur le Old Course.

« Je suis juste content de jouer sous le par, ce n’est jamais évident. Pour un premier tour de Majeur, c’était important », a-t-il estimé.

En difficulté sur ses approches, surtout en début de parcours, Perez s’en est sorti en étant solide depuis le tee et très solide au putting, quelle que soit la distance.

« J’ai vraiment bien drivé, c’est l’essentiel ici. Après, c’est le “touch” avec le putter de loin, à 20, 25, 30 m. On en a pratiquement à tous les trous, que ce soit pour eagle ou birdie », a-t-il souligné.

« Je suis content dans l’ensemble du putting. On ne peut pas non plus s’attendre à faire une journée parfaite sur les greens. Quand on putte à 25-30 m toute la journée, on est pratiquement censés faire des trois putts », à savoir un de trop.

« Sur 15 chances de putts à 30 m, on va forcément faire un ou deux “3 putts” malheureusement », a-t-il insisté pour expliquer ses bogeys sur les par 4 du 13 et du 15, alors qu’un troisième birdie au trou N.12 lui avait permis de passer -3.

Selon lui, les conditions du parcours, avec des fairways très fermes et des greens réceptifs, vont permettre aux joueurs d’établir des scores bas, voire très bas.

« Il va y avoir beaucoup de différence entre les bons scores et les mauvais, juste du fait qu’on drive pas mal de greens, ou on n’est pas loin des greens […] Mais si on commence à s’égarer au drive… Ça peut aller dans les deux sens », a-t-il expliqué.

A 29 ans, Perez joue son neuvième Majeur avec pour meilleur résultat une 22e place partagée à l’US PGA 2020. Il a également fini 46e du Masters 2021, mais n’a pas passé le cut dans les six autres joués avant le British Open 2022.