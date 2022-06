Réussir un trou d’un coup n'arrive parfois qu'une seule fois dans une vie. Imaginez la stupéfaction d’en obtenir deux sur la même ronde de golf! C’est ce qui est arrivé à l’ancienne olympienne de Québec, Caroline Olivier, ce dimanche au Club de golf de Cap-Rouge.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

L’ex-skieuse acrobatique a tout d’abord envoyé son coup de départ au fond de la coupe au septième trou, avec un fer-8, puis elle a réalisé le même exploit au 17e avec un fer numéro 6. Tout ça en dépit de conditions météos difficiles. «C’était une drôle de journée, il ventait, il pleuvait, il faisait soleil, raconte-t-elle. On a sorti le parapluie, on a arrêté, on a recommencé… mais on avait le goût de jouer!»