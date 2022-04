(Augusta) Le vent devrait se lever durant la deuxième ronde du Tournoi des Maîtres, et les chances sont bonnes pour que les pointages soient à la hausse également.

Associated Press

Le National Weather Service américain prévoit un ciel ensoleillé au Augusta Nationalavec des pointes de vent pouvant atteindre 32 km/h en après-midi.

Dix-neuf des 90 golfeurs au sein du peloton ont joué la normale ou sous celle-ci en première ronde. Ce chiffre pourrait chuter drastiquement, à l’approche du couperet pour les rondes du week-end.

Les 50 meilleurs golfeurs, plus les égalités, participeront aux troisième et quatrième rondes. Plusieurs têtes d’affiche tenteront de rebondir après une première ronde difficile.

Brooks Koepka et Kevin Kisner ont remis des cartes initiales de 75 (plus-3), tandis que Justin Thomas et Bryson DeChambeau ont joué 76 (plus-4) sous des conditions plus favorables jeudi.

Tiger Woods effectuera son départ en après-midi, après avoir complété le parcours en 71 coups jeudi. Il aura toutefois un partenaire de jeu de moins qu’en première ronde.

Louis Oosthuizen a abdiqué du tournoi. Les organisateurs ont confirmé l’information environ 90 minutes avant qu’Oosthuizen doive effectuer son départ avec Woods et Joaquin Niemann.

Oosthuizen a cité une blessure pour expliquer sa décision. Aucun détail supplémentaire n’a été offert. Il avait commencé le tournoi avec une ronde de 76 jeudi.

Son retrait signifie que Woods et Niemann joueront en duo lors de la deuxième ronde. Ce sera l’avant-dernier groupe à s’élancer sur le parcours, vers 13 h 41.