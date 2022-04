(Augusta) Cinq joueurs peuvent accéder au statut de n° 1 mondial en remportant le 86e Masters. Un autre peut remporter le seul tournoi majeur qui manque à son palmarès. Telle est la profondeur dans le golf, à la veille du premier tournoi de prestige de l’année.

Doug Ferguson Associated Press

À 10 h 34 jeudi, Tiger Woods va éclipser tout le reste en débutant sa ronde, prenant part à un tournoi pour la première fois depuis novembre 2020.

Les sept meilleurs joueurs au monde ont 30 ans ou moins, mais le golf n’est pas prêt à délaisser le passé. Surtout si on parle de Woods, qui a enfilé cinq fois le veston vert.

Il y a 14 mois, un grave accident alors qu’il conduisait son VUS près de Los Angeles l’a laissé confiné dans un lit d’hôpital pendant trois mois.

En décembre, lorsqu’il a conduit une voiturette pour participer à un évènement de 36 trous avec son fils, et que Matt Kuchar a suggéré que son élan était prêt pour la PGA, Woods a souri et a dit : « Non, non, non, non. Je suis totalement en désaccord. Je ne suis pas à ce niveau. Je ne peux pas rivaliser avec ces gars-là en ce moment. Non. »

Mardi, il a dit qu’il allait jouer, ajoutant peu après : « Je ne me présente pas à un évènement à moins que je pense pouvoir le gagner. »

« C’est vraiment incroyable. a dit le président du Tournoi des maîtres, Fred Ridley. Mais quand on y pense, ça ne devrait vraiment pas nous surprendre.

« C’est l’un des athlètes les plus déterminés et les plus dévoués que j’ai vus de toute ma vie. »

Woods affrontera 90 autres joueurs au club Augusta National.

« Tiger détourne beaucoup d’attention de nous tous, ce qui, je pense, est une bonne chose pour nous, a déclaré Scottie Scheffler, qui fait ses débuts en tant que n ° 1. Il a l’habitude d’être sous les projecteurs. Tiger est le baromètre du golf professionnel. »

La « Tigermania » bat son plein depuis l’ouverture des portes lundi matin, et une foule nombreuse a regardé les neuf trous qu’il a joués avec Justin Thomas et Fred Couples. C’était encore comme ça mercredi, lorsque le trio a disputé le neuf de retour.

Woods jouera en compagnie de Louis Oosthuizen et Joaquin Niemann jeudi et vendredi.

La pluie a interrompu la dernière journée d’entraînement après environ trois heures et s’est dissipée à temps pour le début du tournoi Par 3, qui a toutefois été écourté par des orages.

Scheffler est au sommet, mais Jon Rahm, Collin Morikawa, Viktor Hovland, Patrick Cantlay et Cameron Smith ont une chance de le remplacer.

Dans le cas de Rory McIlroy, une victoire à Augusta est tout ce qui lui manque pour devenir le sixième joueur à remporter les quatre tournois majeurs.

McIlroy commencera sa première ronde à 14 h 03 seulement.

Woods aura terminé depuis longtemps. Tout le monde aura une idée de la façon dont il peut jouer, 508 jours après sa plus récente compétition.

Son souci est plus de marcher alors que sa jambe droite a encore des plaques et des tiges, davantage que de faire bon contact ou de réussir des roulés.

« C’est à moi d’endurer la douleur et tout ça, mais j’ai l’impression que je peux encore le faire, a déclaré Woods. Je ne sais pas combien d’années encore je pourrai faire ça. »

Tout le monde y portera attention, maintenant plus que jamais.