PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

À ses 70 premiers tournois dans la PGA, Scottie Scheffler n’avait jamais gagné. Lors de ses trois derniers départs, il a triomphé deux fois. L’Américain part assurément favori pour remporter le Championnat des joueurs, dont le coup d’envoi sera donné ce jeudi.

Nicholas Richard La Presse

Considéré comme le « cinquième majeur » du calendrier de la PGA, le Championnat des joueurs aura encore lieu au mythique TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach, en Floride.

Comme son 17e trou, ce parcours représentera une fois de plus cette année un véritable défi pour les golfeurs.

Heureusement, ils auront pu se préparer adéquatement lors du dernier tournoi, à l’Invitation Arnold Palmer, car le parcours de Bay Hill a donné énormément de fil à retordre aux participants. Sur ce terrain digne de ceux qui sont choisis pour organiser l’Omnium des États-Unis, de nombreux golfeurs ont frappé un mur. Que ce soit dans l’herbe longue ou sur les verts difficiles à négocier.

Néanmoins, un golfeur a été particulièrement brillant. Scheffler a une fois de plus démontré toute l’étendue de son talent au cours du week-end.

Scheffler s’est sorti de l’impasse à quelques reprises grâce à plusieurs sauvetages éblouissants. Il a aussi été l’un des plus performants dans ses approches et ses coups roulés.

PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler a gagné l’Invitation Arnold Palmer à Bay Hill, en Floride, le week-end dernier.

Il arrive au Championnat des joueurs en pleine possession de ses moyens et surtout avec la confiance et l’assurance qu’il peut gagner.

La grande éclosion

Scheffler a connu du succès à toutes les étapes de sa carrière, que ce soit chez les juniors, à l’Université du Texas ou sur le circuit Korn Ferry.

L’Américain a commencé à jouer de manière régulière sur le circuit de la PGA il y a deux saisons. Il faisait alors partie de la nouvelle garde. De ces jeunes joueurs prometteurs qui allaient former la prochaine génération de champions, avec les Collin Morikawa, Viktor Hovland et Cameron Champ.

Scheffler n’a jamais été le jeune prodige. Ses proches le décrivent comme étant un jeune homme humble et passionné de son sport. Aux dires de son entraîneur au Royal Oaks Country Club, le réputé Randy Smith, Scheffler n’a jamais sauté d’étapes et a gravi les échelons de manière assez classique. Tout s’est fait de façon organique et dans l’ordre des choses.

Natif du New Jersey, le golfeur a déménagé avec les membres de sa famille à Dallas, au Texas, lorsqu’il était enfant. Aujourd’hui, Dallas est son chez-soi. C’est là d’ailleurs qu’il a connu sa femme. Les deux se sont rencontrés à l’école secondaire et sont inséparables depuis.

PHOTO JOHN RAOUX, ASSOCIATED PRESS Scottie Scheffler, accompagné de sa femme, Meredith

Scheffler est l’un des joueurs les plus appréciés sur le circuit, comme en témoigne le tonnerre d’encouragement qui s’abat sur lui à chaque tournoi auquel il participe. Le fait qu’il soit une étoile montante du golf, mais qu’il demeure aussi humble et accessible, est probablement ce qui plaît aux amateurs de golf. Son histoire ressemble à celle de millions d’Américains qui peuvent s’identifier à lui. Il ne provient pas d’une grande famille, il a marié son amour de jeunesse et il travaille fort, chaque jour. Le genre d’histoire qui séduit le public.

Sur le terrain, même s’il n’est pas le plus expressif, Scheffler laisse parler son talent. L’Américain aura eu besoin de 70 départs pour remporter un premier titre. Il a maintenant 20 top 10, dont 5 obtenus cette année en 11 tournois.

Les deux victoires que Scottie Scheffler a obtenues cette saison ne sont pas le fruit du hasard. Il a dû travailler d’arrache-pied pour aller les chercher.

À Phoenix, à la mi-février, il a disputé trois trous de prolongation face à nul autre que Patrick Cantlay, l’un des joueurs les plus réguliers et inébranlables du circuit. Il est d’ailleurs le champion en titre de la Coupe FedEx. Scheffler a eu du cran pour caler son roulé victorieux sur une très longue distance, devant l’une des foules les plus hostiles aux États-Unis.

Par ailleurs, juste avant le tournoi, le joueur de 25 ans a décidé d’apporter une modification importante à son équipement en changeant son fer droit. Il est demeuré avec la marque Scotty Cameron, mais c’était la première fois qu’il apportait un changement aussi significatif à son équipement depuis son arrivée chez les professionnels. Son pari aura finalement été payant.

D’autant que c’est aussi ce qui explique sa victoire à l’Invitation Arnold Palmer. S’il a pu enfiler le cardigan rouge à l’issue du tournoi, c’est en raison de son aplomb sur les verts.

Les jeunes mènent le bal

La tâche ne sera pas mince au TPC Sawgrass pour Scheffler. Non seulement parce que le parcours ne fera de cadeau à personne, mais aussi puisque la compétition sera féroce.

Pour les amateurs de golf, chaque tournoi est un délice depuis le début de la saison. La PGA est menée par les jeunes et à chaque tournoi, ceux-ci veulent se dépasser pour se prouver.

Pour la première fois de l’histoire, les cinq joueurs au sommet du classement mondial sont tous âgés de moins de 30 ans. Jon Rahm (27 ans), Collin Morikawa (25 ans), Viktor Hovland (24 ans), Patrick Cantlay (29 ans) et Scheffler (25 ans) ont tous une chance de remporter les grands honneurs cette semaine.

Depuis le début de la saison, chaque tournoi est imprévisible. Un tournoi sur trois a été remporté par un joueur qui n’avait encore jamais gagné de titre sur le circuit. Lucas Herbert, Talor Gooch, Luke List, Tom Hoge, Scottie Scheffler, Sepp Straka et Ryan Brehm ont tous goûté à la victoire pour la première fois.

Les joueurs arrivent de mieux en mieux préparés et les jeunes ne se laissent plus impressionner. Il n’y a rien d’acquis pour les joueurs d’expérience et les grands champions du circuit. La nouvelle garde a bien l’intention de laisser son empreinte sur les tournois les plus importants de la saison 2022.