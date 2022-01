(Honolulu) Russell Henley a donné une bonne cible à atteindre lorsqu’il a remis une carte de 63 (moins-7) pour s’emparer de la tête à l’Omnium Sony, vendredi.

Doug Ferguson La Presse Canadienne

Henley a terminé les six derniers trous avec un pointage de moins-6, réussissant un aigle à son dernier de la journée.

Le premier échelon était à prendre après que le meneur au terme de la première ronde, Kevin Na, eut dégringolé. Cinq golfeurs ont à un certain moment au moins partagé le sommet du classement.

Henley a envoyé son approche au fond de la coupe pour un aigle au 18e trou, son neuvième de la journée. Il s’est mis en marche au deuxième neuf pour montrer un pointage cumulatif de moins-15 sur le parcours du club de golf Waialae.

Le Chinois Haotong Li (65) s’est emparé seul du deuxième échelon, à trois coups de Henley. Matt Kuchar, qui est à Hawaii depuis avant Noël, a lui aussi joué 65 et il pointe en troisième place, à moins-11.

Plusieurs golfeurs devaient s’élancer en après-midi, dont le vétéran de 51 ans Jim Furyk, qui occupait le deuxième rang après les 18 premiers trous.

Na a pris le départ en matinée et les choses se sont envenimées à son neuf de retour. Il a commis deux bogueys consécutifs, à ses 12e et 13e trous, et il en a inscrit un autre pour glisser à moins-7.

Na a conclu sa deuxième ronde avec un oiselet et il a glissé à égalité en 16e position, à moins-8.

Les Canadiens Corey Conners et Adam Svensson ont terminé leur ronde en matinée et ils ont continué à se suivre. Après une carte de 64, jeudi, ils ont joué 67, vendredi, pour se hisser à égalité au sixième échelon, à moins-9.