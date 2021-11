(De gauche à droite) : Rangée du haut : Anne-Léa Lavoie, Jean-Philippe Parr et Alica Hénault ; rangée du bas : Charly Pinel, Morgan Best et Mathieu Chouinard.

Mardi dernier, 26 étudiants-athlètes en golf ont été récompensés dans le cadre de la huitième édition du Programme de bourses Golf Québec/Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), alors qu’ils se sont partagé 70 000 $ en bourses individuelles de 2000 à 4000 $.

La Presse

Le Programme de bourses Golf Québec/FAEQ, mis sur pied en 2014, découle du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeuses et golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.

« Depuis sa création, le programme fait ses preuves. L’objectif était d’offrir aux jeunes golfeuses et golfeurs la possibilité de s’entraîner de façon plus globale, en utilisant les mêmes outils que les athlètes d’autres sports, le tout en bénéficiant d’un encadrement scolaire de qualité. Les excellents résultats des Québécois sur la scène nationale et même internationale des dernières années démontrent bien que cette vision était la bonne », a déclaré Patricia Demers, directrice générale de la Fondation de l’athlète d’excellence, par le biais d’un communiqué.

Les récipiendaires de bourses individuelles cette année sont Morgan Best, Alexandra Botsis, Félix Bouchard, Charlotte Boudreau, Mathieu Chouinard, Henry Dao, Malik Dao, Isabella Ferguson, Justin Grimard, Alicia Hénault, Antonia Ho, Geneviève Jobin-Colgan, Ashley Lafontaine, Mathieu Lafontaine, Anne-Léa Lavoie, Émile Lebrun, Daniel-Ange Morency, James Newton, Zack Pageau, Guillaume Paquette, Jean-Philippe Parr, Charly Pinel, Madeleine Pytura et Yasmine Qureshi.

La FAEQ et Golf Québec ont profité de cette remise virtuelle pour réitérer leurs engagements d’encourager, d’encadrer et de soutenir financièrement 15 jeunes parmi les plus prometteurs(ses) qui sont de retour dans le programme de bourses. Ils ont par ailleurs accueilli dans leur grande famille 11 nouvelles et nouveaux récipiendaires qu’ils appuieront dans la poursuite de leur parcours académique et vers leur prochaine saison.

« Golf Québec et la FAEQ sont extrêmement fières de l’évolution de ce programme de bourses aux athlètes depuis sa création. L’encadrement et le soutien aux boursiers au cours des sept premières années ont permis de voir de nombreux jeunes golfeurs et golfeuses évoluer de façon impressionnante au plan personnel et scolaire et atteindre des niveaux prometteurs en compétitions. Plusieurs d’entre eux ont même atteint l’équipe nationale de Golf Canada au fil du temps », s’est réjoui pour sa part Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

« Ce constat est très motivant pour les nouveaux boursiers que nous accueillons au programme cette année. Ils peuvent prétendre atteindre de hauts niveaux de performance et ce, même sur la scène internationale. Je tiens à souligner la résilience et la persévérance des athlètes et de leurs entraîneurs au cours des derniers mois qui ont été remplis de défis. Ils ont su travailler en équipe afin de poursuivre leur développement sportif. Évidemment, le succès de ce programme serait impossible sans l’apport financier de généreux donateurs. Je les remercie pour leur fidélité », a conclu M. Beaulieu.

Six donateurs se sont impliqués dans le programme cette année : Claude Chagnon, Fednav, F. Furst Entreprises LTD, Fondation Roland-Beaulieu, Peacock Family Foundation et Groupe Park Avenue. Une partie des profits du Défi 808 Bonneville 2021 a aussi servi à financer le Programme de bourses Golf Québec/FAEQ.