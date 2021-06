(Washington) L’Américaine Nelly Korda est devenue la numéro un mondiale de golf en remportant le Championnat de la LPGA, dimanche à l’Atlanta Athletic Club, devant sa compatriote Lizette Salas.

Agence France-Presse

Korda, 22 ans, fille de l’ancien champion tchèque de tennis Petr Korda, est la première Américaine à conquérir le sommet mondial du golf depuis 2014.

Elle est seulement la troisième joueuse américaine au sommet du classement de la LPGA depuis sa création en 2006, après Stacy Lewis et Cristie Kerr.

Avec deux aigles et deux oiselets, dans un dernier tour où la seule ombre au tableau fut un double boguey sur le 15e trou, Korda a rendu une carte de 68, soit 4 coups sous le normale, pour s’adjuger son premier trophée majeur, avec un total de 269 coups, soit 19 sous le par, un record sur ce tournoi (ex æquo avec Cristie Kerr en 2010, Yani Tseng en 2011 et Inbee Park en 2015).

« J’ai beaucoup travaillé », a déclaré Korda. « Et pour avoir enfin trois victoires à mon actif cette année, avec un tournoi majeur, je n’ai pas les mots, honnêtement. »

« Je voulais gagner un majeur »

Korda est aussi la première Américaine à remporter un titre majeur de golf féminin depuis Angela Stafford à l’Evian Championship de 2018.

« C’est quelque chose pour lequel je travaille depuis que j’ai 14 ans. […] Je voulais gagner un majeur depuis que j’ai joué mon premier », s’est réjoui Korda, qui devance sa compatriote Lizette Salas (272 coups).

La Sud-Coréenne Kim Hyo-joo et l’Italienne Giulia Molinaro se partagent la troisième place avec 278 coups, tandis que la Thaïlandaise Patty Tavatanakit et l’Américaine Danielle Kang se partagent la cinquième place avec 280 coups.

Korda a remporté sa troisième victoire de l’année sur le circuit LPGA après Boca Rio en février et le Meijer Classic la semaine dernière.

« J’ai eu une excellente semaine la semaine dernière et j’ai continué sur ma lancée cette semaine », a déclaré Korda. « J’ai simplement très bien joué cette semaine ».