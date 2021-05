(Charlotte) Rory McIlroy a trouvé ses aises à Quail Hollow et il en est reparti avec un trophée dont il avait extrêmement besoin.

Doug Ferguson

Associated Press

Le Nord-Irlandais ne s’est pas rendu la vie facile, mais il a remis une carte de 68 (- 3) pour remporter le Championnat Wells Fargo par un coup, dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord.

McIlroy est venu bien près de laisser échapper sa victoire au 18e trou, lorsqu’il a envoyé son coup de départ à gauche de l’allée. Il a malgré tout réussi deux longs roulés pour limiter les dégâts à un boguey.

Soit, l’important était de mettre fin à sa séquence de 18 mois sans victoire. Son dernier triomphe remontait au Championnat HSBC, présenté en Chine en 2019.

Ce n’est jamais facile. Cela faisait longtemps ! Rory McIlroy

Et cela a paru. McIlroy semblait particulièrement ému par sa victoire acquise le jour de la fête des Mères, surtout en pensant à sa mère, Rosie, et à sa femme, Erica. Sa conjointe était d’ailleurs présente à Quail Hollow, en compagnie de leur fille, Poppy.

McIlroy a pris le contrôle de la ronde finale avec deux oiselets de suite aux 14e et 15e trous, avant de tenir bon en fin de parcours.

Abraham Ancer s’est approché de McIlroy à partir du 15e trou, d’où il a amorcé une séquence de trois oiselets. Il est venu bien près d’en ajouter un quatrième au 18e, mais il a dû se contenter de la normale et de la deuxième place au tableau final. Le Mexicain, qui est en quête d’un premier titre sur le circuit de la PGA, a joué une ronde de 66.

McIlroy a terminé le tournoi à - 10 pour décrocher sa 19e victoire en carrière, et sa troisième à Quail Hollow.

« C’est l’un de mes endroits préférés au monde », a affirmé McIlroy, qui avait remporté son premier tournoi de la PGA à Quail Hollow, en 2010.

« De pouvoir mettre fin à ma disette ici, c’est incroyable. »

La ronde finale a été plus difficile pour Keith Mitchell, qui avait commencé sa journée avec deux coups d’avance en première position. Il a rapidement creusé cette avance à trois coups avec un oiselet au premier trou.

PHOTO JACOB KUPFERMAN, ASSOCIATED PRESS Keith Mitchell

Des bogueys aux cinquième et sixième ont cependant fait fondre son avance, et il a été incapable de la reprendre aux 14e et 15e, même s’il était en bonne position pour réussir des oiselets.

Il a remis une carte de 72 pour terminer à égalité au troisième rang avec Viktor Hovland, à - 8.

Après une troisième ronde difficile samedi, le Canadien Nick Taylor a joué 69 dimanche pour remonter au 26e rang du classement. Il a terminé le tournoi à - 2.

Chez les autres Canadiens, Corey Conners a terminé 43e (+ 2), tandis que Michael Gligic et Roger Sloan (77) se sont établis au 58e rang (+ 5).