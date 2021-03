PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS

(Ponte Vedra Beach) Lee Westwood ne souhaite pas se comparer à l’ancien numéro un qu’il a été il y a une décennie. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il joue son meilleur golf actuellement et qu’il est encore en position pour voir s’il peut tenir le coup contre les meilleurs.

Doug Ferguson

Associated Press

Westwood n’a commis aucun boguey lors de la deuxième ronde du Championnat des joueurs de la PGA, vendredi, et il joué 66 (moins-6) pour se hisser en tête du tournoi.

Westwood, qui montre un pointage cumulatif de moins-9, s’est donné une avance d’un coup devant son compatriote anglais Matt Fitzpatrick (68), à l’aube d’un week-end intéressant sur le parcours du TPC Sawgrass.

À quelques semaines de fêter son 48e anniversaire de naissance, Westwood avait assez bien joué pour remporter l’Invitation Arnold Palmer, la semaine dernière, mais Bryson DeChambeau avait encore fait mieux pour triompher par un coup.

Le parcours de Bay Hill avait favorisé un long cogneur comme DeChambeau, mais ce n’est pas nécessairement le cas cette semaine, au TPC Sawgrass.

« Je crois que de participer à ces tournois contre les meilleurs au monde, tu ne peux pas avoir une faiblesse dans ton jeu, a indiqué Westwood. Je ne pourrais pas dire que je fais telle ou telle chose mieux. Je n’ai peur d’aucun coup. Je ne marcherai pas vers ma balle en me disant que je ne peux pas réussir le coup suivant. »

Chris Kirk a fait un bond de géant grâce à une ronde de 65, la meilleure de la journée, et il partage la troisième position avec Sergio Garcia (72), à moins-7.

Garcia a raté quelques coups roulés plutôt faciles, mais le champion du tournoi en 2008 a réalisé assez de bons coups pour rester dans la course. L’Espagnol a notamment réussi un troisième aigle en deux rondes, égalant déjà le record du tournoi.

« C’était de belles montagnes russes, a exprimé Garcia. Il y avait plusieurs bonnes choses, mais aussi plusieurs moins bonnes. Je me suis battu et c’est une des choses dont je suis le plus fier. »

Lorsque la deuxième ronde a été suspendue en raison de la noirceur, 16 joueurs n’étaient qu’à cinq coups de la tête.

DeChambeau n’est pas loin derrière, n’accusant que trois coups de retard après avoir signé une carte de 65. Il a commis un double boguey à son premier trou, mais il s’est ressaisi en inscrivant cinq oiselets.

« Je suis heureux avec le fait que j’ai été en mesure de garder mon calme et de réussir un bon pointage, a mentionné DeChambeau. Je dois m’assurer que mon jeu soit bon dès le premier coup de départ et que je n’aie pas à jouer de chance. Je dois envoyer ma balle dans l’allée. »

Cinq autres golfeurs accompagnent DeChambeau à égalité au cinquième échelon, dont Sungjae Im, qui a égalé un record du tournoi avec six oiselets consécutifs.

Trois Canadiens devraient prendre part aux rondes du week-end et le mieux classé d’entre eux est Corey Conners. Après une bonne entrée en matière, Conners a joué 72 et il a glissé à égalité en 14e place, à moins-4.

Ses compatriotes Adam Hadwin (69) et Nick Taylor (74) pointent respectivement aux 36e et 50e rangs.