Les clubs de golf demeurent optimistes

(Montréal) Déçus mais compréhensifs devant la mesure gouvernementale interdisant l’accès aux terrains pendant la pandémie de la COVID-19, deux gestionnaires de clubs de golf au Québec tiennent à se comporter en bons citoyens corporatifs. Et ils se creusent les méninges pour trouver des solutions pour relancer leur industrie aussitôt que possible et de façon aussi sécuritaire que possible.