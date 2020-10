(Thousand Oaks) Le Colombien Sebastian Munoz a réussi deux aigles et a ajouté huit oiselets lors d’une ronde de 64 (moins-8) et il se retrouve en tête du classement du Championnat Zozo au terme de la première ronde, jeudi.

La Presse Canadienne

Munoz a réussi ses aigles grâce à des coups d’une distance combinée de 219 verges. Lors d’une journée en dents de scie, il a aussi commis trois bogueys et un double boguey. Il a joué la normale sur seulement cinq trous, mais il mène par un coup après 18 trous.

L’Anglais Tyrell Hatton, le golfeur de l’heure en octobre, et l’Américain Justin Thomas sont à sa pourchasse après des rondes de 65. Hatton a gagné le tournoi phare du circuit européen à Wentworth, puis s’est envolé pour Las Vegas où il a terminé à égalité au troisième rang à la Coupe CJ. De son côté, Thomas a bouclé le deuxième neuf en 29 coups à Sherwood, jeudi.

Un jeudi à oublier pour Tiger Woods

Pour sa part, Tiger Woods a connu une journée misérable. Pour la première fois en 1277 rondes en tant que professionnel sur le circuit de la PGA, il a commis un boguey ou pire sur trois normales-5 lors d’une même ronde. Il a finalement inscrit un score de 76, son pire pointage par deux coups en 49 rondes à Sherwood.

Woods se retrouvait donc à 12 coups de la tête.

Il compte cinq victoires en carrière à Sherwood et a terminé cinq fois en deuxième position. Woods en était jeudi à sa troisième ronde compétitive en sept semaines, sa première depuis qu’il a été victime du couperet à l’Omnium des États-Unis le mois dernier.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué une ronde de 67 et il se retrouve à égalité au neuvième rang. Corey Conners, de Listowel, en Ontario, et Nick Taylor d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, ont inscrit des pointages respectifs de 69 et 70. Adam Hadwin, également d’Abbotsford, a bouclé sa ronde en 75 coups.

– Avec Doug Ferguson, The Associated Press