Matthew Wolff se hisse en tête à l'Omnium des États-Unis

(Mamaroneck) Un jeune « loup » nommé Matthew Wolff, 21 ans et dans sa deuxième saison professionnelle, a surpris son monde au 3e jour de l’Omnium des États-Unis, pour s’échapper en tête (-5) et seul Bryson DeChambeau le suit à deux coups, samedi à Mamaroneck (New York).