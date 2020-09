(Napa) Brian Stuard a remis une carte de 66 (moins-6), samedi, et il partage la tête de l’Omnium Safeway avec James Hahn et Cameron Percy.

Michael Wagaman

Associated Press

Lors d’une journée au cours de laquelle huit joueurs ont détenu ou partagé le sommet du classement, le trio composé de Stuard, Hahn et Percy s’est hissé au premier rang sur le parcours de Silverado Resort.

Stuard, qui a amorcé la troisième ronde à cinq coups de la tête, a réussi six oiselets, dont trois de suite au premier neuf.

Hahn a eu besoin de 28 coups roulés, mais il a réussi un oiselet aux 15e et 16e fanions pour signer une carte de 67.

Percy a joué 68 et il s’est presque sorti de la course en commettant un boguey aux 11e et 14e trous. Il s’est toutefois ressaisi en inscrivant un oiselet lors des deux derniers trous.

Les trois meneurs montrent un pointage cumulatif de moins-16.

Le meneur après deux rondes, Sam Burns (72), Kristoffer Ventura (66) et Harry Higgs (70) n’accusent qu’un seul coup de retard.

Emiliano Grillo (65), Stewart Cink (65), Doug Ghim (69), D. J. Trahan (70) et Russell Knox (70) se retrouvent quant à eux à égalité au septième échelon, à moins-14.

David Hearn a fait un bond de 16 positions grâce à une ronde de 66. Il est le Canadien le mieux classé du tournoi, en 18e place et à moins-12. Son compatriote Michael Gligic a joué 67 et il est tout juste derrière, à moins-11.