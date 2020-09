L’Américain Brooks Koepka a déclaré forfait en prévision de l’Omnium des États-Unis en raison de douleur au genou gauche.

Doug Ferguson

Associated Press

Koepka a participé à huit tournois en 10 semaines, dont six consécutifs, dans l’espoir de rattraper le temps perdu en raison de la blessure au genou subie en octobre dernier. Il a toutefois dû abandonner avant le début des éliminatoires de la Coupe FedEx, mettant fin à sa saison dans l’espoir de récupérer un peu.

« Malheureusement, je dois me retirer de l’Omnium des États-Unis, a écrit Koepka sur son compte Twitter, mercredi. J’ai hâte de retrouver la santé et d’être à nouveau à 100 %. »

Koepka, double vainqueur de l’Omnium des États-Unis, sera remplacé par Paul Waring, en vertu du classement mondial en date du 23 août.

Même si sa dernière victoire remonte à plus d’un an, Koepka aurait été parmi les favoris à Winged Foot, simplement grâce à sa réputation d’être à son meilleur dans les tournois les plus importants.

Koepka a remporté l’Omnium des États-Unis lors de deux années de suite à Erin Hills et Shinnecock Hills. Il est ensuite passé bien près de devenir le premier golfeur à gagner le tournoi trois fois d’affilée en plus d’un siècle, mais Gary Woodland l’a privé de cet exploit en s’imposant à Pebble Beach en 2019.

Koepka profitera d’au moins un autre mois de repos — il a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une blessure nécessitant une opération — avant de songer à participer à la Coupe CJ de Las Vegas ou au Championnat Zozo en Californie, deux évènements servant de tremplin avant le Tournoi des Maîtres en novembre.