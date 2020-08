(Olympia Fields) Hideki Matsuyama a réussi un coup roulé d’une distance de 65 pieds pour un oiselet lors du dernier trou et il s’est hissé en tête du Championnat BMW, jeudi.

Doug Ferguson

Associated Press

Matsuyama, qui n’a pas gagné en trois ans, a réussi un oiselet lors de deux de ses trois derniers trous et il a remis une carte de 67 (moins-3). Il a réussi une des trois seules rondes sous la normale de la journée.

Tyler Duncan a sauvé la normale au dernier fanion et il a joué 68. Le troisième golfeur à avoir joué sous la normale est le Canadien Mackenzie Hughes, qui a bouclé le difficile parcours du club de golf Olympia Fields en 69 coups.

Dix joueurs, dont Tony Finau et Rory McIlroy, ont joué 70 et ils se partagent la quatrième position.

Dustin Johnson, qui a remporté l’Omnium Northern Trust la semaine dernière, a signé une carte de 71 et il fait partie d’un groupe de sept golfeurs à égalité au 14e rang.

Tiger Woods doit terminer ce tournoi près du quatrième échelon pour avoir une chance de jouer à Atlanta la semaine prochaine et conserver ses espoirs d’empocher 15 millions US en tant que champion de la Coupe FedEx. Il a terminé sa journée avec trois bogueys de suite et il a ramené une carte de 73.

Les Canadiens Adam Hadwin (74), Nick Taylor (75) et Corey Conners (76) font aussi partie de cet évènement.