PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(Cromwell) Phil Mickelson a récolté cinq oiselets sur le deuxième neuf et huit au total, vendredi, jouant 63 et prenant un coup d’avance en tête, au Championnat Travelers.

Associated Press

« Lefty » a commis son seul boguey au deuxième trou. Il affiche un total de 127, soit 13 coups sous la normale.

Le Canadien Mackenzie Hughes a donné suite à son 60 de jeudi en ramenant une carte de 68. Il a toutefois un seul coup de retard, tout comme Will Gordon (62).

L’Ontarien Hughes s’est contenté d’un oiselet sur le deuxième neuf et de quatre au total. Il a été victime de deux bogueys en première moitié de parcours.

Gordon en est seulement à son huitième tournoi à la PGA. Il a joué 30 sur le neuf d’aller, ponctué de six oiselets et un seul boguey sur les trous 10 à 18, au TPC River Highlands.

Gordon a totalisé neuf oiselets.

Rory McIlroy est dans un quintette à 131, résultat d’un 68. Il a connu une séquence de deux bogueys en quatre trous, sur des normales trois.

L’autre Canadien en lice est Roger Sloan (69), qui se trouve à neuf coups de Mickelson.

Par ailleurs, Denny McCarthy a déclaré à Golfchannel.com qu’il s’était retiré après avoir ressenti des symptômes jeudi soir et avoir reçu un diagnostic positif vendredi matin.

Bud Cauley, qui jouait avec McCarthy jeudi, s’est retiré avant la deuxième ronde, même si son test de détection s’est avéré négatif.

Ces deux départs portent à sept le nombre de golfeurs à avoir abandonné le tournoi en raison du coronavirus.

« Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit en douleurs et j’ai tout de suite senti que quelque chose clochait, a dit McCarthy. La seule chose à faire était de subir un test avant de me rendre au parcours. »

Cauley, qui a joué 69 jeudi, a subi deux tests négatifs vendredi. Il s’est retiré « par précautions pour mes pairs et tous ceux impliqués dans le tournoi ».

Matt Wallace, le troisième membre de leur groupe, a pris le départ seul en après-midi. Il a joué 72 pour 142, ratant la coupure.

McCarthy est devenu le troisième golfeur de la PGA à recevoir un diagnostic positif à la COVID-19 depuis la relance des activités, et le deuxième cette semaine. Cameron Champ s’était retiré mardi.

Nick Watney a pris la même décision avant la deuxième ronde de la Classique Heritage RBC la semaine dernière.

Webb Simpson, Graeme McDowell, Brooks Koepka et son frère Chase ont aussi pris la décision de se retirer du Championnat Travelers après être entrés en contact avec des gens qui ont contracté le virus. Les cadets de McDowell et Koepka ont reçu des diagnostics positifs. Simpson a pour sa part justifié sa décision en citant un test positif pour l’un de ses proches.

Collin Morikawa retourne aussi chez lui, mais pas en raison de la COVID-19. Le Californien de 23 ans était en voie de rater la coupure pour la première sur le circuit de la PGA après des rondes de 72 et 71.

Morikawa avait été admis pour les dernières rondes de 22 tournois consécutifs depuis juin dernier, la plus longue séquence du genre depuis que Tiger Woods avait amorcé sa carrière avec 25.