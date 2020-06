PHOTO GERRY BROOME, ASSOCIATED PRESS

(Hilton Head) Tyrrell Hatton a signé huit oiselets en route vers un 63, samedi, se glissant dans une égalité à quatre joueurs en tête, à la Classique RBC Heritage.

La Presse canadienne

L’Anglais de 28 ans a été victorieux au Bay Hill en mars, avant l’arrêt du golf à cause de la pandémie.

Il affiche un total de 198 (15 coups sous la normale), comme Abraham Ancer (65), Ryan Palmer (66) et Webb Simpson (68).

Ce dernier entamait la ronde avec un coup de priorité au sommet.

« Je vais devoir me retrousser les manches », a dit Simpson, au sujet de la dernière ronde.

Il y a trois joueurs à 199 dont Daniel Berger (63), victorieux au Colonial, la semaine dernière.

Le vétéran Sergio Garcia et le Canadien Corey Conners sont dans le groupe à deux coups des meneurs, résultat d’un 65 et d’un 69, respectivement.

Au total, 21 golfeurs accusent au maximum trois coups de retard.

« La compétition est extrêmement forte, a dit Ancer. Tout le monde avait hâte de jouer. Le terrain est un peu mou et ça mène à plus d’oiselets, c’est certain. »

Le Canada est aussi représenté par Mackenzie Hughes, auteur d’un 69, pour 203.

Jordan Spieth a sévèrement glissé au tableau à cause d’un 75, avec cinq bogueys et un double boguey.

Les joueurs et les caddies qui ont pris un vol nolisé vers le Connecticut, pour le tournoi de la semaine prochaine, ont dû passer un test de salive pour le coronavirus, avant de pouvoir monter dans l’avion.

Onze autres avaient subi des tests vendredi soir. On a établi qu’ils ont été en contact étroit avec Nick Watney dont le test positif, vendredi, est le premier depuis la relance du golf. Garcia était du nombre ; il était en compagnie de Watney lors d’un vol du Texas à la Caroline du Sud.