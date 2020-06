(Paris) L’Evian Championship, un des cinq tournois du Grand Chelem féminin de golf, qui devait se dérouler du 6 au 9 août, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi l’organisation.

Agence France-Presse

« L’incertitude persistante concernant l’ouverture des frontières en particulier avec l’Asie et les États-Unis (d’où provient une grande partie du champ de joueuses, NDLR) fait peser un risque majeur sur l’organisation d’une compétition qui doit accueillir dans moins de 8 semaines 120 joueuses venant du monde entier et issues de plus de 30 pays », expliquent les organisateurs.

« La LPGA et le Comité d’organisation de l’Evian Championship ne peuvent que constater que les conditions ne sont pas réunies pour envisager un évènement serein et sans risque », poursuit le communiqué.

« Le calendrier sportif ne permettant pas, par ailleurs, de décaler la date (déjà reculée il y a quelques semaines du mois de juillet au mois d’août), le Tournoi se jouera en juillet 2021 », ajoute le texte.

Le circuit LPGA est à l’arrêt depuis la fin février et sa reprise est prévue le 23 juillet au Marathon Classic à Sylvania (États-Unis). Les trois premiers Majeurs de la saison, l’ANA Inspiration, l’US Open et le Championnat LPGA ont tous été reprogrammés à partir de septembre. Le 5e Majeur, le British Open, est pour le moment toujours programmé du 20 au 23 août à Troon (Écosse).