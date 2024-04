La carrière et l’après-carrière de Shawn Lemon, l’un des bons joueurs défensifs de son époque, vient de prendre une nouvelle tournure.

La Presse

L’ancien des Alouettes de Montréal a été suspendu indéfiniment pour avoir participé à des activités de paris sportifs liés à des parties de la Ligue canadienne de football, dont un match auquel il a participé comme joueur.

Une enquête a révélé que Lemon a parié sur des matchs en 2021, alors qu’il était membre des Stampeders de Calgary.

La LCF précise par voie de communiqué que « bien que l’enquête ait mis au jour des preuves claires et irréfutables des actions de monsieur Lemon, aucune preuve n’a été trouvée pour indiquer que les parties qui ont fait l’objet de paris ont été influencées par ses gestes. De plus, aucune preuve n’a été trouvée pour indiquer que des entraîneurs, des coéquipiers ou des membres du personnel des Stampeders de Calgary étaient au courant de ses gestes. ​ »

« L’intégrité de notre sport est de la plus haute importance. Aucun autre facteur, qu’il s’agisse des performances en carrière, des actions dans la collectivité, du moment, de la fréquence ou de l’ampleur des paris, n’a d’influence lorsque la légitimité de la LCF peut être remise en question », a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie.

« Il est de notre devoir comme ligue d’enquêter lorsque des anomalies sont portées à notre attention, et nous avons, avec nos équipes et nos joueurs, une responsabilité collective de nous assurer que les paris sportifs n’influencent pas la qualité ni la réputation de la LCF. Nous continuerons de travailler avec nos opérateurs de jeux autorisés, nos partenaires et nos parties prenantes afin que notre sport rencontre les plus hauts standards établis. »

Il y a deux semaines, Lemon avait annoncé sa retraite sportive sur les réseaux sociaux, à la surprise générale, quelques mois après avoir signé un nouveau contrat avec les Alouettes.

« Merci, le football », avait-il rédigé blanc sur noir dans un long message sur la plateforme X. Il avait également remercié les membres de sa famille, ses anciens coéquipiers et les huit formations pour lesquels il a évolué au cours de ses 13 saisons dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Lemon s’est joint aux Alouettes en juillet dernier et son arrivée a été salvatrice pour la brigade défensive montréalaise. En 13 rencontres, l’Américain a réalisé neuf sacs du quart et 26 plaqués en plus d’avoir effectué deux interceptions. Il a été l’une des pièces maîtresses de l’équipe dans sa conquête de la Coupe Grey. En 104 matchs dans la LCF, il aura complété 73 sacs et 176 plaqués.

« Les Alouettes ont récemment été informés de l’enquête de la LCF concernant des activités de Shawn Lemon en 2021 et des informations supplémentaires ont été mises à la disposition du club à la suite de l’enquête de la ligue ces derniers jours, ont soutenu les Alouettes dans un communiqué succinct. L’équipe soutient pleinement les règles de la LCF sur les jeux de hasard, et en conséquence de cette enquête et de la décision du circuit, Shawn Lemon a été suspendu indéfiniment. Les Alouettes n’émettront aucun autre commentaire à ce sujet. »