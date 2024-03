PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

(Orlando) Les retours de botté d’envoi seront ressuscités dans la NFL.

Rob Maaddi Associated Press

Les propriétaires de la ligue ont approuvé mardi l’adoption d’un nouveau règlement qui transformera ce qui était devenu ces dernières saisons « un jeu de routine » en véritable partie intégrante d’un match de football, a révélé une personne au fait de la décision à l’Associated Press. Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque la NFL n’a toujours pas confirmé la modification au règlement.

Cette transformation majeure chez les unités spéciales –– qui était dans les cartons de la ligue depuis des années déjà – empruntera des éléments du règlement relatif au botté d’envoi dans la XFL, en y modifiant certains aspects en vue de la saison 2024 de la NFL. Le règlement sera à l’essai pendant une saison, avant d’être admissible à un renouvellement pour 2025.

Le président du comité de compétition de la NFL Rich McKay a dit lundi qu’il y avait urgence de trancher sur ce règlement avant le repêchage puisque ça pourrait avoir un impact sur l’effectif des équipes. Si ce nouveau règlement avait été en vigueur la saison dernière, alors 1970 demandes d’immunité sur des bottés d’envoi auraient été des retours de botté.

PHOTO JED JACOBSOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sean McVay, entraîneur-chef des Rams de Los Angeles

« C’est bon pour notre sport, a mentionné l’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles Sean McVay, qui est l’un des trois entraîneurs qui siègent à ce comité composé de huit membres. Les intentions sont bonnes, et j’apprécie vraiment le temps et les efforts déployés par les coordonnateurs des unités spéciales dans ce dossier afin de permettre à ce jeu de retrouver ses lettres de noblesse. »

Pour un botté d’envoi classique, le ballon sera botté de la ligne de 35 et les 10 joueurs en couverture seront installés à la ligne de 40, cinq se trouvant de chaque côté du terrain.

L’équipe qui recevra le ballon comptera sur neuf bloqueurs qui devront se trouver dans une « zone tampon » située entre leur ligne de 30 et de 35, et au moins sept d’entre eux devront toucher à la ligne de 35 au moment du botté d’envoi. Deux retourneurs pourront patrouiller dans le terrain à l’intérieur de leur ligne de 20.

Seuls le botteur et deux retourneurs pourront se déplacer avant que le ballon atterrisse ou qu’il soit touché par un retourneur à l’intérieur de sa ligne de 20.

Un botté qui atterrira dans la zone des buts pourra être retourné, ou l’équipe qui le recevra pourra demander l’immunité et entreprendre sa séquence en attaque de sa ligne de 30. Un botté qui atterrira dans la zone des buts et sortira des limites du terrain entraînera également l’immunité et l’équipe qui le recevra entreprendra sa séquence en attaque de sa ligne de 30.

Si le ballon touche un retourneur ou atterrit devant la zone des buts avant de terminer sa course dans celle-ci, alors l’équipe receveuse pourra choisir entre demander l’immunité et démarrer sa séquence en attaque de sa ligne de 20 ou encore tenter un retour de botté. Tout botté capté à l’intérieur des limites du terrain, devant la ligne des buts, devra être retourné.

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON John Harbaugh, entraîneur-chef des Ravens de Baltimore

« C’est une décision radicale qui changera complètement la dynamique, a dit l’entraîneur-chef des Ravens de Baltimore John Harbaugh, qui a déjà été coordonnateur aux unités spéciales. Est-ce que c’est la bonne décision ? Je l’ignore. Il faudra voir. »

En vertu des règlements actuels, toute demande d’immunité du retourneur signifie que l’équipe receveuse du ballon entreprendra sa séquence en attaque de sa ligne de 25.

« C’est notre chance de revaloriser les unités spéciales, a déclaré McKay lundi, après avoir qualifié le botté d’envoi actuel de simple jeu de routine. Les unités spéciales font partie de ce sport depuis sa conception. Et, si vous éliminez le botté d’envoi alors, dans notre tête, vous abolissez carrément les unités spéciales et transformez cette phase de jeu en simple botté de dégagement. »

La proposition avait besoin de l’approbation de 24 des 32 propriétaires pour être adoptée.

« Je suis totalement en faveur, a dit l’entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City Andy Reid. Nous avons 2000 jeux de routine. Personne n’aime ça. Ça ajoutera de la nouveauté, et du dynamisme. »