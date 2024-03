(Toronto) L’ex-quart Drew Tate a accepté un poste d’entraîneur adjoint en attaque chez les Argonauts de Toronto, a annoncé le club de la Ligue canadienne de football par voie de communiqué mardi.

La Presse Canadienne

Tate, qui a occupé un poste de quart-arrière dans la LCF pendant 12 saisons, a donc quitté le poste d’instructeur des ailiers espacés des Roughriders de la Saskatchewan qu’il occupait depuis l’an dernier.

Le Texan a entamé sa carrière d’entraîneur en acceptant un poste au sein de l’équipe de football de l’Université Coastal Carolina en 2018, avant d’occuper le poste d’entraîneur des quarts des Lions de la Colombie-Britannique en 2019. Puis, entre 2020 et 2022, Tate a occupé divers postes d’entraîneur en attaque dans les rangs universitaires américains.

Tate, qui a joué 147 matchs en carrière dans la LCF avec les Stampeders de Calgary, le Rouge et Noir d’Ottawa et les Roughriders de la Saskatchewan, a remporté la coupe Grey en 2007 et 2014. Il a récolté un peu plus de 5000 verges de gains en carrière dans le circuit canadien, en plus d’avoir réussi 35 passes de touché et d’en avoir marqué 24 autres au sol.