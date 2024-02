Taylor Swift a assisté à de nombreux matchs des Chiefs de Kansas City et de son amoureux Travis Kelce. Certains amateurs de football purs et durs trouvent ça agaçant.

Taylor Swift a fait irruption dans la NFL pour la première fois lors d’un match des Chiefs contre les Bears de Chicago, à Kansas City le 24 septembre. La réaction de l’équipe de télédiffusion – et de toute la planète NFL, à vrai dire – a été le mieux résumée par Erin Andrews, une journaliste chevronnée qui couvre la ligne de touche pour Fox News.

« We all need to calm down » (nous devons tous nous calmer), a dit Mme Andrews après un touché de Travis Kelce en deuxième demie, un clin d’œil à la chanson You Need to Calm Down.

Cette allusion au succès de Taylor Swift était aussi une façon de reconnaître que la journaliste et ses collègues étaient gagas devant la présence au stade Arrowhead de la mégavedette de la pop, venue encourager son nouvel amoureux, Travis Kelce.

L’analyste Greg Olsen s’est même vanté en ondes qu’un de ses tweets avait déjà reçu une mention J’aime par Mme Swift.

La présence de Taylor Swift a de beaucoup élargi l’audience des Chiefs : Nielsen Media Research estime que 2 millions de femmes de plus ont regardé le match suivant des Chiefs, le 1er octobre. Mais certaines réactions négatives étaient inévitables.

Dans une entrevue au magazine Time (qui l’a nommée « Personne de l’année »), Mme Swift a pris en riant le fait que sa présence ait énervé quelques amateurs de football purs et durs. Mais le 11 janvier, son visage est resté de marbre en entendant une blague – désastreuse – à ce sujet de l’humoriste Jo Koy, qui animait le gala des Golden Globes, diffusé juste après un match de la NFL : « La grande différence entre les Golden Globes et la NFL ? Aux Golden Globes, on montre Taylor Swift moins souvent ! » La caméra a alors montré Mme Swift dans l’assistance, livide.

Le soir même, M. Koy a fait la tournée des médias pour défendre sa blague (une critique des diffuseurs, pas de l’icône de la pop, a-t-il plaidé).

Mais en réalité, la séquence Koy-Swift aux Golden Globes a duré 16 secondes… plus de temps que CBS avait consacré à Mme Swift lors de chacun des deux matchs des Chiefs auxquels elle avait assisté avant ce soir-là.

Cette dissonance entre le nombre de fois où Taylor Swift est montrée lors des matchs et la perception publique est tenace. Pourtant, on la voit à l’écran pendant moins de 25 secondes par match, en général, au cours d’émissions qui durent au moins 3 heures ; et son nom est rarement mentionné.

Rob Hyland, producteur de l’émission Sunday Night Football à NBC, a dirigé la couverture de deux matchs auxquels Mme Swift a assisté (Jets de New York-Chiefs le 1er octobre ; Packers de Green Bay-Chiefs le 3 décembre). Oui, l’équipe télé planifie dans le détail ses plans de caméra sur la vedette, dit-il. Mais tout ça passe par-dessus bord si quelque chose d’intéressant se passe sur le terrain.

« On recherche toujours l’équilibre entre le match, sur le terrain, et la mise en valeur du match », dit M. Hyland, qui met au défi les téléspectateurs mécontents de trouver une seule séquence de jeu qu’ils auraient ratée à cause de plans sur Mme Swift. « On ne planifie jamais de la montrer tant ou tant de fois. Notre approche, c’est : quand c’est pertinent, rappelons au public qu’elle est là », dit-il.

Un examen attentif des matchs diffusés depuis Noël révèle des schémas de couverture qui font que les fans de Swift aimeraient la voir plus souvent, tandis que certains puristes de la NFL en font une indigestion.

28 janvier : Chiefs contre Ravens

PHOTO PATRICK SMITH, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift et Travis Kelce s’enlaçant sur le terrain après la victoire des Chiefs. La photo a fait le tour des réseaux sociaux.

Présences à l’écran : 4. Durée totale : 32 secondes. Journée de Travis Kelce : 11 attrapés pour 116 verges et 1 touché. Marque finale : Chiefs 17, Ravens 10.

Très grosse journée pour Kelce, durant laquelle il inscrit le nouveau record de réceptions dans un match éliminatoire. CBS ne montre Taylor Swift que quatre fois au cours du match. Mais 17 de ces secondes – plus de la moitié de son temps d’antenne total – sont consacrées à promouvoir la diffusion par CBS de son émission à venir sur les prix Grammy. Un moment de pure synergie commerciale.

« Au fait, les Grammy, en direct, dimanche prochain, ici même sur CBS », lance Jim Nantz à la mi-temps, alors que la caméra montre Mme Swift. « Voici Taylor Swift, et elle sera présente aux Grammy. »

On ne voit plus Mme Swift durant le reste de ce match très serré, mais après, sur le terrain, elle est parmi de nombreux parents et amis des joueurs des Chiefs, célébrant la victoire qui les qualifie pour le Super Bowl.

21 janvier : Chiefs contre Bills

PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY, FOURNIE PAR REUTERS Les caméras montrent souvent la femme du quart-arrière Patrick Mahomes, Brittany, et Taylor Swift quand Travis Kelce réussit un jeu important.

Présences à l’écran : 5. Durée totale : 24 secondes. Journée de Travis Kelce : 5 attrapés pour 75 verges et 2 touchés. Temps consacré à Jason Kelce torse nu : 21 secondes. Marque finale : Chiefs 27, Bills 24.

Après le premier attrapé de Kelce, Mme Swift est montrée assise dans sa loge et on entend le commentateur Tony Romo dire : « Voici une fan intéressée. » On la revoit célébrer dans la loge après les deux touchés de Kelce. Après le deuxième, Romo observe que Jason Kelce est assis torse nu derrière Swift, buvant une bière. « Voilà le beau-frère, juste en arrière », dit-il, avant d’appeler la chanteuse « la femme de Kelce », décrivant incorrectement sa relation avec Travis Kelce (Romo avait fait la même chose lors du match des Chiefs le jour de Noël).

13 janvier : Chiefs contre Dolphins

PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mme Swift n’a jamais porté la même chose lors de ses présences aux matchs, mais chacune de ses tenues exploitait la thématique de l’uniforme des Chiefs.

Présences à l’écran : 5. Durée totale : 76 secondes. Journée de Travis Kelce : 7 attrapés pour 71 verges. Marque finale : Chiefs 26, Dolphins 7.

La veste de Taylor Swift – une création personnalisée de la couturière Kristin Juszczyk, la femme du joueur des 49ers Kyle Juszczyk – enflamme les réseaux sociaux. Pour ce qui est du match, diffusé seulement par Peacock-TV, les mentions de la chanteuse sont rares, à l’exception d’une longue séquence durant laquelle les commentateurs Mike Tirico et Jason Garrett se paient un petit sketch d’autodérision au sujet de l’endroit où se trouve la loge de Taylor Swift.

« Alors, je ne savais pas exactement où Taylor Swift se trouvait dans le stade, voyez-vous », explique Tirico alors que la caméra montre la vedette dans sa loge en faisant un zoom arrière. « On est dans notre tribune, ici, à décrire le match. Durant toute la demie, il y avait plein de monde, tous ces gens dans les gradins, qui se retournaient et pointaient leurs appareils photo vers notre loge. Je me disais : “Wow, tous ces gens aiment vraiment Jason Garrett, ils veulent tous sa photo.” Puis, il y a 10 minutes, je me suis dit : “Voyons donc, imbécile, c’est Taylor qu’ils prennent en photo !” », raconte Tirico juste au moment où la caméra montre un plan large de la cabine de diffusion, juste au-dessus de la loge de Mme Swift. Et Garrett d’ajouter : « Le pire, c’est que pendant tout ce temps-là, je leur envoyais la main ! »

31 décembre : Chiefs contre Bengals

PHOTO ED ZURGA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Même une simple veste blanche avec un écusson des Chiefs peut causer l’émoi chez les fans de Taylor Swift.

Présences à l’écran : 3. Durée totale : 12 secondes. La journée de Travis Kelce : 3 attrapés pour 16 verges. Marque finale : Chiefs 25, Bengals 17.

Petite journée pour Kelce, donc Taylor Swift est à peine mentionnée. Après un jeu défensif crucial d’un joueur des Chiefs en fin de match, les caméras de CBS montrent la chanteuse célébrant dans sa loge et on entend la voix de Tony Romo : « Voyez tous ces fans – et votre fan préférée – qui sont tout excités, ici. »

25 décembre : Chiefs contre Raiders

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Swift a emmené toute sa famille au match des Chiefs le 25 décembre, notamment son frère Austin, qui s’était habillé en père Noël.

Présences à l’écran : 3. Durée totale : 14 secondes. Journée de Travis Kelce : 5 attrapés pour 44 verges. Marque finale : Raiders 20, Chiefs 14.

Taylor Swift et toute sa famille passent Noël avec les Chiefs. Son frère, Austin, est déguisé en père Noël. CBS ouvre l’émission avec un plan sur la supervedette dans sa loge, mais on ne la voit que deux autres fois après, sans doute parce que Kelce ne joue pas très bien dans une défaite frustrante. La dernière fois, on la voit sautiller de joie après un attrapé de Kelce au deuxième quart, ce qui incite Tony Romo à dire : « Et sa femme adore ça… euh, je veux dire, sa blonde ! »

Cet article a été publié dans le New York Times.

Lisez cet article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis)