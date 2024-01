Travis Kelce et Taylor Swift

(Kansas City) Travis Kelce est bien heureux de compter Taylor Swift parmi les supporters des Chiefs, à l’approche du Super Bowl.

Dave Skretta Associated Press

Dans leur balado New Heights, l’ailier rapproché des Chiefs et son frère Jason, des Eagles, ont dit à la blague que la gagnante de 12 trophées Grammy est arrivée au bon moment.

Swift a commencé à sortir avec Travis Kelce après qu’il l’ait invitée à un match plus tôt cette saison. Depuis, elle est une spectatrice assidue aux matchs des Chiefs.

« Merci à la nouvelle membre du royaume des Chiefs, Swift — elle a officiellement atteint le Super Bowl à son année recrue, a dit Jason Kelce, lors du balado mis sur le web mercredi. Travis a ajouté en riant “Salutations à Tay. Merci d’avoir embarqué dans le club.”

Swift va poursuivre sa tournée la semaine prochaine avec quatre spectacles à Tokyo.

La finale est prévue samedi soir et devrait se terminer vers 22 h heure locale-environ 5 h du matin à Las Vegas.

Si elle prenait un avion privé, Swift pourrait parcourir la distance en 12 heures environ, assez de temps pour arriver au Allegiant Stadium avant le coup d’envoi du Super Bowl à 18 h 30 heure de l’Est, le 11 février.

American Airlines et United Airlines ont fait un clin d’œil à l’histoire d’amour entre Taylor et Travis. Le vol 1989 — Swift est née cette année-là et c’est le titre de son cinquième album studio — fera le trajet Kansas City-Las Vegas deux fois la semaine prochaine. Le vol 87 — numéro de maillot de Kelce — partira de Kansas City le lendemain du Super Bowl.

Lors des retransmissions des matchs à la télé, les réseaux montrent souvent des célébrations dans la loge où se trouve Swift - souvent avec Brittany Mahomes, la femme du quart des Chiefs Patrick Mahomes.

Dimanche, lors du gain des Chiefs contre Baltimore, CBS a battu un record pour un match ultime de l’AFC avec 55, 473 millions de téléspectateurs.

Cela a été l’émission de CBS la plus regardée depuis les JO de 1994, en ne comptant pas les diffusions du Super Bowl.

Bien sûr, ce n’est pas dû qu’à Swift : les Chiefs vont prendre part au Super Bowl pour la quatrième fois en cinq ans.

Mahomes et Kelce ont joué au gold dans des tournois caritatifs, ce dernier a animé « Saturday Night Live », et tous deux sont en vedette dans des publicités vendant de tout, de l’assurance à la soupe.

L’entraîneur des Chiefs, Andy Reid, apprécie la façon dont Kelce est concentré sur son travail, au milieu de tout le reste.

« Je n’ai pas vraiment vu ça l’affecter, a dit Reid. Ça reflète qui il est. Je ne pense pas que ça change sa personnalité. »

Kelce a brillé en éliminatoires cette saison. Il a réussi sept attrapés pour 71 verges contre Miami, puis cinq attrapés pour 75 verges et deux touchés à Buffalo. Face aux Ravens, il a ajouté 11 attrapés, 116 verges et un touché.

« Écoutez, (Taylor) est super, a dit Reid à SiriusXM. Je l’ai connue auparavant, de Philadelphie. Son père jouait avec Delaware — un grand amateur de football et un bon gars.

« C’est une bonne fille, a ajouté Reid. Je suis content pour Travis. Et il n’y a eu aucune distraction par rapport à ça. Travis a bien géré la situation, elle aussi. On va de l’avant, tout simplement. Il n’y a eu aucun problème. »