Bill Belichick a écrit une lettre aux partisans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avec qui il a remporté six fois le Super Bowl.

La Presse Canadienne

Belichick l’a fait via une pleine page dans le Boston Globe, dans l’édition de dimanche.

« Aux partisans des Patriots du monde entier,

Nulle part en Amérique les amateurs de sport ne sont aussi passionnés qu’en Nouvelle-Angleterre et pendant 24 saisons, j’ai eu la chance de ressentir votre passion et votre puissance.

Les Patriots sont la seule équipe de la NFL représentant SIX États, mais en réalité, la Patriots Nation n’a pas de frontières.

Nous n’avons pas été intimidés par la météo, avons assisté à des entraînements par un temps torride au camp d’entraînement et avons bravé les jours les plus froids, les plus humides, les plus enneigés et les plus venteux de Foxborough.

Vos lettres réfléchies offraient du soutien, des critiques et des suggestions créatives pour des jeux. Vous regardez à la télévision, sur l’internet et à partir de vos sièges dans le stade.

Vous avez voyagé d’un océan à l’autre et à l’international. Souvent, vous avez pris d’assaut les stades adverses et avez été les derniers supporters debout. Nous avons adoré ! Vous avez donné votre temps, vos ressources et votre énergie à notre équipe. Tout ça est précieux et nous l’avons apprécié !

Six fois, vous avez rempli Boston par millions pour des défilés qui étaient vraiment une expression de gratitude et d’amour, dans les deux directions. Les images de ces jours sont gravées dans ma mémoire.

Vous avez peut-être même apprécié mon sens de la mode et mes conférences de presse, ou peut-être vous les avez juste tolérés. J’ai adoré entraîner ici et, ensemble, nous avons vécu des moments incroyables.

Merci à tous. Avec respect et admiration, Bill Belichick. »

Le 12 janvier, les Patriots ont annoncé l’embauche de Jared Mayo comme nouvel entraîneur-chef.

Avec Belichick à la barre, les Pats ont remporté le Super Bowl disputé lors des années 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 et 2019.