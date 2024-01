Antony Auclair a choisi d’annoncer sa retraite du football.

L’ex-ailier rapproché de la NFL a pris cette décision après une carrière de cinq saisons dans le circuit américain.

« Après une année d’absence du jeu, remplie d’introspection, de recherche intérieure et de moments significatifs, j’ai pris une décision qui marque la fin d’une ère pour moi, a écrit Auclair sur Instagram.

« Cette dernière année a été un parcours unique de découverte de soi, me laissant le temps et l’espace pour réfléchir à ma passion, ma raison d’être, et à ce qui compte vraiment dans ce prochain chapitre de ma vie. Les souvenirs, la camaraderie et les leçons de mes six années de carrière dans la NFL ont joué un rôle significatif dans la formation de la personne que je suis aujourd’hui.

« Je me souviens d’avoir écrit une lettre au futur moi en étant plus jeune, un enfant avec des aspirations et un rêve de jouer dans la NFL. Aujourd’hui, en disant au revoir au jeu, je dirais à cette version plus jeune de moi-même : “nous avons réussi.” Le chemin a été semé d’embûches, de défis, mais il a été tellement gratifiant à la fin. »

Auclair avait amorcé cette carrière en 2017 avec les Buccaneers de Tampa, là où il a joué pendant quatre saisons, avant de disputer une dernière saison chez les Texans de Houston, en 2021.

Le joueur québécois était en repos forcé ces derniers temps, lui qui a subi une blessure au genou lors du camp d’entraînement des Texans à l’été 2022. Il avait ensuite été embauché par les Titans du Tennessee, mais une fois de plus, les ennuis de santé ont plombé ses chances. Auclair a tenté un retour dans la NFL lors d’un essai avec les Colts d’Indianapolis en octobre, mais l’offre de contrat ne s’est pas concrétisée.

L’ex-membre du Rouge et Or de l’Université Laval a été membre de l’équipe championne des Bucs lors du Super Bowl de 2021.

En attendant qu’une opportunité se présente à lui la saison dernière, il a notamment offert un coup de main à son ancien entraîneur Mathieu Bertrand avec les centres-arrières du Rouge et Or de l’Université Laval.

« Prendre ma retraite est l’une des décisions les plus difficiles, mais en entamant cette nouvelle aventure, je le fais avec un cœur plein de gratitude pour les expériences, les amitiés et le soutien incroyable de coéquipiers et d’entraîneurs exceptionnels que j’ai côtoyés.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour les opportunités que le football m’a offertes, les leçons qui ont été enseignées et les liens créés avec des personnes merveilleuses. En passant à la prochaine phase de mon parcours, je porte tout ce bagage avec moi, sachant que l’impact de ces expériences perdurera.

« En entamant ce nouveau chapitre, j’espère que mon parcours aura contribué à donner espoir à des jeunes Québécois et Canadiens qui rêvent de faire un jour partie de la NFL. Bien que le succès soit important, accompagner quelqu’un tout au long du son parcours est tout aussi significatif. »