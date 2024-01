Philippe Gagnon demeure avec l’équipe au moins une saison de plus

(Montréal) Philippe Gagnon demeurera avec les Alouettes de Montréal au moins une autre saison.

La Presse Canadienne

Le club a annoncé la mise sous contrat du joueur de l’attaque pour la saison 2024 mercredi.

Le colosse de six pieds quatre, 311 livres a disputé 11 rencontres avec les Alouettes en 2023, en plus des trois matchs éliminatoires. En grande finale, Gagnon et le reste de la ligne à l’attaque n’a permis que deux sacs à la défense des Blue bombers de Winnipeg.

Repêché en première ronde (deuxième au total) par Montréal en 2016, l’athlète de 31 ans a disputé 81 matchs en carrière dans la LCF, dont 58 comme partant. Il a passé la saison 2019 dans l’uniforme du Rouge et Noir d’Ottawa.