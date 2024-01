(Costa Mesa) Joe Hortiz passe de la collecte de joueurs talentueux pour John Harbaugh à la direction des opérations de football avec Jim Harbaugh.

Joe Reedy Associated Press

Hortiz a accepté les conditions pour devenir le directeur général des Chargers de Los Angeles. L’équipe en a fait l’annonce mardi matin.

Hortiz – qui était l’un des neuf candidats à avoir été interviewés pour le poste – remplacera Tom Telesco, qui a été congédié le 15 décembre après près de 11 saisons en tant que directeur général.

« Joe est l’un des évaluateurs de joueurs les plus respectés de la ligue, dont les contributions à la direction des Ravens de Baltimore au cours des deux dernières décennies ne peuvent être surestimées », a déclaré le président des opérations football des Chargers, John Spanos, dans un communiqué.

Hortiz a passé toute sa carrière dans la NFL avec les Ravens. Il a fait ses débuts comme recruteur régional en 1998 et il a été directeur du personnel des joueurs des Ravens pendant cinq saisons. Hortiz supervise tous les aspects du recrutement professionnel et universitaire depuis 2019.

Avant de devenir directeur du personnel des joueurs, Hortiz a été directeur du recrutement universitaire des Ravens de 2009 à 2018.

Jim Harbaugh a été embauché comme entraîneur-chef des Chargers mercredi dernier et il tiendra sa première conférence de presse jeudi. Harbaugh était à Baltimore dimanche pour la finale de l’Association Américaine, au cours de laquelle les Ravens ont perdu contre les Chiefs de Kansas City.

La première entrevue d’Hortiz avec les Chargers a eu lieu le 13 janvier. Il a effectué une deuxième entrevue vendredi dernier.

« Lorsque tu as eu le privilège de travailler avec une organisation tout au long de ta carrière, ce qui est extrêmement rare dans notre domaine, l’opportunité et l’adéquation doivent être quasiment parfaites pour envisager un changement, a expliqué Hortiz dans un communiqué.

« C’est cette opportunité. Bien sûr, ayant connu la famille Harbaugh pendant toutes ces années et ayant eu la chance de poursuivre cette relation privilégiée dans ce nouveau rôle, je ne pourrais vraiment pas être plus chanceux. »

La conférence de presse d’introduction d’Hortiz aura lieu le 6 février.

Le directeur général adjoint des Giants de New York, Brandon Brown, s’est avéré le seul autre candidat à obtenir une deuxième entrevue.

Hortiz n’aura pas besoin de trouver un quart de concession puisque les Chargers en ont déjà un en Justin Herbert. Il devra cependant prendre de nombreuses décisions clés concernant la formation, alors que l’équipe se trouve avec 45 millions US de plus que le plafond salarial. Les receveurs Mike Williams et Keenan Allen, ainsi que les secondeurs Khalil Mack et Joey Bosa, comptent pour au moins 30 millions sur la masse salariale pour la saison 2024.

Les Chargers possèdent également le cinquième choix au total lors du prochain repêchage de la NFL, en avril, à la suite d’une décevante saison de 5-12, dont cinq défaites consécutives pour mettre fin à la campagne.